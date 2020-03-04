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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

Brent подорожала до $52,54 за баррель на рекомендациях экспертов ОПЕК+

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду на новости о том, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на объем до 1 млн баррелей в сутки.

Эпидемия коронавируса

В 8:21 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (на 1,31%) - до $52,54 за баррель. За вторник контракт подешевел на $0,04 (на 0,08%), до $51,86 за баррель.

К этому же времени апрельские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на $0,67 (на 1,42%) до $47,85 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,43 (на 0,92%), до $47,18 за баррель.

3 марта технический комитет ОПЕК+ дал рекомендацию продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, с апреля до конца года, усилив сокращения на объем от 600 000 до 1 млн б/с во втором квартале.

По словам одного из источников "Интерфакса", Россия и Казахстан взяли время на оценку выводов, как в ходе февральского заседания это уже делала Россия.

В феврале технический комитет рекомендовал дополнительное снижение добычи на 600 000 б/с на фоне начала вспышки коронавируса COVID-19. С того момента масштабы распространения заболевания в мире увеличились. По последним данным South China Morning Post, общее число зараженных в мире превысило 92 500 человек.

Министры мониторингового комитета стран соглашения по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудят необходимость мер реагирования на ситуацию на нефтяном рынке. 5 марта пройдет конференция министров ОПЕК, 6 марта соберутся министры ОПЕК+ для утверждения окончательного решения.

"Рынок рассчитывает, что дополнительное снижение добычи ОПЕК+ составит до 1 млн б/с, - отмечает основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Производители должны будут больше удивить рынок, если они надеются подтолкнуть цены еще выше".

Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на второй квартал с $57 за баррель до $47 за баррель. По обновленному прогнозу, цена упадет до $45 за баррель в апреле и восстановится до $60 за баррель к концу года по сравнению с предыдущим прогнозом в $65 за баррель, а спрос на нефть сократится на 150 000 б/с. Ранее Goldman Sachs прогнозировал рост спроса на 550 000 б/с, а до вспышки коронавируса - на 1,1 млн б/с.

Bank of America, в свою очередь, ожидает, что цена Brent в 2020 году в среднем составит $54 за баррель против ранее ожидавшихся $62 за баррель.

Brent WTI ОПЕК Goldman Sachs Bank of America

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