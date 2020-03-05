В "ЛУКОЙЛе" впервые за много лет сменится глава совета директоров

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В список для голосования по кандидатам в новый состав совета директоров "ЛУКОЙЛа" не включен нынешний председатель совета Валерий Грайфер. Совет определил список кандидатов для выборов на годовом собрании акционеров 2020 года.

Грайфер руководил советом с 2000 года. 20 ноября 2019 года ему исполнилось 90 лет.

К избранию в совет директоров компании рекомендованы действующие члены: бывший заместитель министра финансов Сергей Шаталов, экс-федеральный канцлер Австрии, член наблюдательного совета RWE AG, председатель попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра Вольфганг Шюссель, бывший управляющий "Тройки Диалог", экс-глава Deutsche Bank в России, ныне независимый директор "Роснано" и президент ООО "Матрикс Эдвайзорс" Павел Теплухин, глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, топ-менеджеры компании Равиль Маганов и Леонид Федун, бывший главный бухгалтер НК Любовь Хоба, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс и член Американо-российского делового совета (АРДС), эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент TTG Global LLC Тоби Гати.

Также к избранию выдвинут генеральный директор ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ООО "РИТЭК") Николай Николаев.