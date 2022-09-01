"ЛУКОЙЛ" сообщил о смерти Маганова после тяжелой болезни

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В пресс-службе ПАО "ЛУКОЙЛ" подтвердили смерть председателя совета директоров компании Равиля Маганова и уточнили, что он тяжело болел.

"C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов, - говорится в пресс-релизе. - Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли".

От имени многотысячного коллектива компания выразила глубокие соболезнования семье Маганова.

Источник "Интерфакса" ранее сообщил, что Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы в Москве.

Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе", который был одним из трех добывающих предприятий, объединившихся в "ЛУКОЙЛ". С момента создания АО он занимал в "ЛУКОЙЛе" руководящие посты, много лет возглавлял блок геологоразведки и добычи углеводородов, напомнили в компании. В 2020 году он возглавил совет директоров "ЛУКОЙЛа" после смерти Валерия Грайфера.

"Благодаря управленческому таланту Равиля Маганова, "ЛУКОЙЛ" в кратчайшие сроки проделал путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих энергетических компаний мира, многократно увеличил объемы производства нефти и газа, с нуля освоил новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми, внедрил передовые технологические решения для поддержания добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири, вошел в состав консорциумов в наиболее перспективных нефтяных регионах мира", - заявили в компании.