Москва заявила о систематическом нарушении Киевом правил торговых споров в ВТО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия обратила внимание Всемирной торговой организации (ВТО) на систематическое нарушение Украиной правил конфиденциальности при торговых спорах внутри международной структуры, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ по итогам заседания органа по разрешению споров (ОРС) ВТО.

ОРС утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России в рамках ВТО "Россия - меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей". Таким образом, вынесено окончательное решение в споре между Россией и Украиной, длящемся с октября 2015 года.

"По итогам апелляции, поданной Украиной, решение третейской группы, по сути, осталось неизменным. Все экономически значимые претензии Украины к действиям российских органов по сертификации признаны необоснованными", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Нарушения Киевом требований конфиденциальности в рамках ВТО

При этом в министерстве отметили, что в ходе заседания представители РФ "были вынуждены констатировать продолжающееся нарушение украинской стороной требований конфиденциальности".

"Согласно правилам ВТО, до момента официального распространения среди членов ВТО доклады третейской группы и апелляционного органа носят строго конфиденциальный характер. Доклад апелляционного органа был распространен 4 февраля 2020 г. в 17:00 по женевскому времени", - заявили в Минэкономразвития.

При этом, добавили в ведомстве, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка написал о победе Украины в данном споре в своем фейсбуке еще до опубликования доклада. "Это заявление было не только неправильным по сути, но и нарушает требования конфиденциальности", - пояснили в Минэкономразвития суть нарушения с украинской стороны.

В министерстве при этом отметили, что "третейская группа ВТО в рамках данного спора уже осудила действия Натальи Микольской (главы делегации Украины по данному спору), которая также в своем фейсбуке опубликовала конфиденциальную информацию о данном споре "на стадии третейской группы".

"Россия обратила внимание всех членов ВТО на систематические неуважение требований конфиденциальности украинской стороной, что вызывает серьезную обеспокоенность", - подчеркнули в Минэкономразвития РФ.

Претензии Киева оказались несостоятельными

В министерстве напоминают, что Украина в ходе спора утверждала, что из-за неправомерных действий российских чиновников ее железнодорожной отрасли был нанесен непоправимый ущерб. Среди прочего, Киев указывал на снижения объемов экспорта ж/д продукции в Россию с $1,7 млрд в 2013 году до $110 млн в 2015 году. Однако ОРС пришел к выводу, что Москва не ограничивала торговлю украинской ж/д продукцией на российском рынке, как ранее заявляли в Киеве.

"Апелляционный орган оставил без изменений и вывод третейской группы о том, что так называемое непризнание (Россией - ИФ) сертификатов на отдельную ж/д продукцию из Украины являлось нарушением Соглашения о технических барьерах. Однако в этой части решение апелляционного органа не повлечет за собой изменения основополагающих подходов к работе по сертификации, а выявленные нарушения были устранены российской стороной еще в 2018 году", - говорится в релизе.

Третейской группой было установлено, что российские чиновники недостаточно подробно объясняли заявителям причины отказов в выдаче сертификатов соответствия на украинскую ж/д продукцию. Однако сами причины, по которым небезопасная продукция не могла быть сертифицирована, не были поставлены под сомнение ни третейской группой, ни апелляционным органом, отмечают в Минэкономразвития.

Апелляционный орган также подчеркнул, что угроза жизни и здоровью российским чиновникам на Украине существенно ограничивает возможности очных проверок инспекторами из РФ ж/д продукции в этой стране.

"В ходе заседания ОРС представители РФ заявили, что работа апелляционного органа в рамках данного спора еще раз подтвердила необходимость сохранения апелляционной инстанции в рамках механизма разрешения споров ВТО... Представители РФ призвали к скорейшему восстановлению работы апелляционного органа, заблокированную США. Россия намерена продолжить работу по его восстановлению совместно с другими членами ВТО", - подчеркнули в Минэкономразвития.

"Железнодорожный спор" России и Украины

Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 г., полагая, что Россия с 2013 г. необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов. По мнению заявителя, они касались продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, "Азовзагальмаша" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с ТН ВЭД республики) сократился с $1,7 млрд в 2013 г. до $51 млн в январе-июле 2015 г.

В иске отмечалось, что Украина неоднократно пыталась решить вопрос на уровне соответствующих комитетов торговой организации, но безуспешно, в связи с чем прибегла к процедуре урегулирования споров в ВТО.

Представитель Минэкономразвития РФ ранее пояснял, что ограничения были связаны с проблемами с сертификацией украинской продукции.