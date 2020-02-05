Эксперт ВШЭ опроверг утверждения Киева о победе в "вагонном" споре с Россией

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вердикт Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО) по спору РФ с Украиной в отношении ограничений на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов с практической точки зрения ничего Киеву не принесет и не означает победы украинской стороны в данном споре, заявил "Интерфаксу" экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

Эксперт по просьбе агентства проанализировал финальное решение ВТО по "вагонному" спору. "Начнем с тех выводов третейской группы, которые были оставлены без изменения. Претензии Украины к России сводились к трем основным позициям. Во-первых, Россия (по версии Киева - ИФ) допускает систематические нарушения ряда правил ВТО в отношении допуска украинской железнодорожной продукции на свою территорию. Во-вторых, Россия не признает сертификаты соответствия, выданные органами государств-членов ЕАЭС на украинскую железнодорожную продукцию. В-третьих, Россия необоснованно отказывает в выдаче новых сертификатов, приостанавливает и отменяет ранее выданные сертификаты (всего 14 позиций)", - сказал он.

По первым двум претензиям, несмотря на то, что Апелляционный орган частично не согласился ни с обоснованием третейской группы, ни с доводами России и Украины, решение третейской группы было оставлено без изменения. Никакого систематического нарушения Россия не допускала, но непризнание сертификатов действительно являлось нарушением, отмечает Медведков.

"В этой части России будет необходимо исполнить вынесенное решение, но на практике это не будет означать ровным счетом ничего с точки зрения допуска украинских товаров в Россию. То, что отдельные сотрудники министерства транспорта России решили "не признавать" сертификаты (а именно с отсылкой на протокол заседания Минтранса и было в итоге сформулировано нарушение) на их действительности никоим образом не сказывается. Это прямо следует из правил, действующих в Евразийском экономическом союзе. В технических регламентах Союза нет даже упоминания про необходимость признания или возможность непризнания таких сертификатов. Как следствие, нормативная база, которая непосредственно регулирует правила сертификации, не была поставлена под сомнение", - пояснил эксперт.

Третья претензия Киева к Москве в "вагонном" споре

Что касается третьей претензии, то там, по мнению Медведкова, все не так очевидно. "Третейская группа изначально пришла к выводу о том, что никаких нарушений со стороны России не было, потому что ситуация на Украине не позволяла провести необходимые проверки товаров на их безопасность. Такая проверка требовала личного присутствия сотрудников сертифицирующих органов на заводах, расположенных на Украине, а это было сопряжено с угрозой их жизни и здоровью", - сказал ученый.

По этой причине третейская группа решила, что ситуация на Украине не сопоставима с ситуацией в России и, к примеру, в Евросоюзе, поэтому факта дискриминации украинских производителей ж/д продукции не было, а "российские ограничения не были чрезмерными", объяснил Медведков логику Третейского суда в отношении невозможности выдачи Россией новых сертификатов из-за угроз при проведении выездных проверок.

"Апелляционный орган предложил, как он считает, правильную интерпретацию соглашений ВТО взамен ошибочной интерпретации третейской группы. Но применить эту интерпретацию к обстоятельствам дела он не может - он не может проверить, было ли нарушение со стороны России в этой новой, правильной логике Апелляционного органа. Связано это отнюдь не с ограниченными полномочиями Апелляционного органа. Все проще", - отметил эксперт.

По его словам, чтобы установить нарушения правил ВТО со стороны России, необходимы предоставить в суд факты, чего Киев и не сделал. "При этом Апелляционный орган соглашается с Россией в том, что достаточно угрозы жизни и здоровью представителей органов власти для того, чтобы обоснованно воздержаться от проведения каких-либо выездных проверок. И установить нарушение Россией каких-либо правил ВТО в части последней, третьей претензии Украины к России Апелляционный орган тоже не может", - пояснил Медведков.

Специалист ВШЭ полагает, что если бы представители Украины прочитали не только резолютивную, но и мотивировочную часть решения Апелляционного органа ВТО, они увидели бы, что с практической точки зрения для них ничего нового данный вердикт не принес. "Изменились юридические нюансы, но они не означают победу. Третейская группа считала, что Украина не смогла доказать наличие нарушений со стороны России. Апелляционный орган отменил это решение, но ровно так же не смог установить нарушений со стороны России. А отсутствие вывода о нарушении - это, по сути, признание отсутствия такого нарушения. Претензии Украины по существу остались без изменения и без удовлетворения", - заключил экс-глава департамента торговых переговоров.

Финальное решение ВТО по "вагонному" спору

Апелляционный орган ВТО во вторник, 4 февраля, опубликовал финальное решение по спору РФ с Украиной в отношении ограничений на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов. Обе стороны трактуют его в свою пользу.

Как сообщалось, в конце июля 2018 года панель арбитров ВТО отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках вагонов и железнодорожного оборудования. Киев в августе того же года подал апелляцию на это решение.

Украинская сторона интерпретировала решение Апелляционного органа от 4 февраля как свою победу в споре, так как АО поддержал ряд претензий Украины к выводам третейской группы и отклонил российские претензии.

Минэкономразвития РФ при этом также выразило удовлетворение заключением Апелляционного органа, отметив, что АО полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны России.

С чего все началось

Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 г., полагая, что Россия с 2013 г. необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов. По мнению заявителя, они касались продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, "Азовзагальмаша" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с ТН ВЭД республики) сократился с $1,7 млрд в 2013 г. до $51 млн в январе-июле 2015 г.

В иске отмечалось, что Украина неоднократно пыталась решить вопрос на уровне соответствующих комитетов торговой организации, но безуспешно, в связи с чем прибегла к процедуре урегулирования споров в ВТО.

Представитель Минэкономразвития РФ ранее пояснял, что ограничения были связаны с проблемами с сертификацией украинской продукции. Позиция российской стороны заключается в том, что РФ действует в полном соответствии с правилами ВТО.