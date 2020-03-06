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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В "Газпроме" появилась новая структура для международных проектов

Гендиректором компании "Газпром международные проекты" назначен Дмитрий Хандога

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В составе холдинга "Газпром" появилось ООО "Газпром международные проекты", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Раньше компания называлась "Газпром Русская" (по названию компрессорной станции "Русская" - отправной точки газопровода "Турецкий поток"). Она должна была стать оператором строительства "Турецкого потока", но его построила другая "дочка" - South Stream Transport B.V. (созданная под предшественник "Турецкого", "Южный поток" и владелец контрактов и разрешений). Еще раньше ООО называлось "Ковыктанефтегаз", оно досталось "Газпрому" в составе активов ОАО "РУСИА Петролеум".

Генеральным директором компании "Газпром международные проекты" назначен Дмитрий Хандога. Его назначили в ООО (еще со старым названием) 12 февраля, а 17 февраля разрешилась интрига с новым начальником департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома", и Хандога был повышен с замначальника до начальника департамента 512. Это назначение в ООО было одной из подсказок, кто возглавит департамент.

ООО "Газпром международные проекты" также поменяло свой основной вид деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). Теперь это "деятельность холдинговых компаний", а раньше было "строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения".

Также в число новых видов деятельности "международный проекты" заявили "предоставление займов и прочих видов кредита" и "прочее денежное посредничество", "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки", "услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию", "деятельность головных офисов", "административно-хозяйственная комплексная деятельность по обеспечению работы организации".

Хандога родился в 1981 году. Окончил экономический факультет МГУ по специальностям "экономика" и "менеджмент"., после чего работал в отделе инвестиционного анализа главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа "ЛУКОЙЛа". В "Газпром" пришел в 2012 году на позицию начальника управления международных инфраструктурных проектов департамента внешнеэкономической деятельности. В 2013 году стал замначальника департамента, а с 2020 года - начальником департамента 512.

Газпром ЛУКОЙЛ Дмитрий Хандога Турецкий поток

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