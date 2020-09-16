Новая "дочка" "Газпрома" учреждена в Петербурге

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Новая дочерняя компания газовой монополии ООО "Газпром международные проекты Восток 1" 15 сентября учреждена в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Основным видом деятельности новое ООО указывает деятельность холдинговых компаний. Также заявлены денежное посредничество, финансовые услуги. Уставный капитал - 10 тыс. рублей.

Генеральным директоров компании стал Сергей Бобровский.

Учредителями новой компании являются ООО "Газпром международные проекты" и ООО "Газпром капитал".

Первое упоминание о новой компании появилось еще 9 сентября, когда единственный участник "Газпром капитала" одобрил участие в новом ООО. Но ни тогда, ни теперь в "Газпроме" не стали комментировать функционал новой единицы.

ООО "Газпром международные проекты" появилось в составе группы газового холдинга в марте. Ее генеральным директором назначен начальник департамента внешнеэкономической деятельности Дмитрий Хандога. Позднее стало известно, что доля в Nord Stream AG была переведена с головной компании на "Газпром международные проекты".