В начале торгов на Московской бирже рубль подешевел к доллару и евро

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро к рублю растут в пятницу утром на "Московской бирже" на фоне негативной динамики мировых рынков и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,61-67,76 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 6,25 копейки и составил 67,68 рубля за доллар. Евро подорожал на 14,25 копейки до 76,04 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 9,85 копейки к уровню закрытия четверга, до 71,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,4971 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,3583 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ослабел к доллару и евро на старте торгов пятницы на фоне заметного падения мировых рынков и дешевеющей нефти. Инвесторы предпочитают переводить средства в безопасные активы из-за неопределенности относительно развития ситуации с коронавирусом и его влияния на мировую экономику.

В Китае ситуация стабилизируется на фоне снижения количества новых заболеваний. По состоянию на утро минувшего четверга, Госкомздрав КНР зарегистрировал за сутки 139 новых случаев заболевания, из них на Хубэй пришлось 134 случая, на Ухань - 131.

В то же время количество новых случаев заболевания за пределами страны в 17 раз превышает число новых заразившихся в Китае, отмечает MarketWatch со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Сенат США поддержал законопроект о выделении $8,3 млрд на меры по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Днем ранее это поддержала Палатой представителей Конгресса. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее заявил о том, что подпишет любой "антивирусный" законопроект, который одобрит Конгресс.

Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на $3 млрд, еще $2,2 млрд выделят центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию распространения заболевания. Кроме того, $1 млрд будет направлен на борьбу с коронавирусом за границей.

В США, по данным на вечер четверга, было зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом, свыше 10 человек скончались.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в ожидании решения ОПЕК+ после того, как днем ранее они завершили торги на минимуме более чем за два года.

Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

Теперь все внимание приковано к встрече министров энергетики России и Саудовской Аравии - Александра Новака и принца Абдулазиза бен Сальмана, которая состоится в пятницу.

К 10:01 майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,92% - до $49,53 за баррель. За четверг контракт подешевел на 2,23%, до $49,99 за баррель. Таким образом, она впервые с середины 2017 года завершила торги ниже отметки $50 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже дешевели на 0,89% - до $45,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на 1,88%, завершив день на отметке $45,9 за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли около 2% стоимости.