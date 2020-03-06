Российские биржевые индексы снизились на 2-3% несмотря на ралли бумаг "Мечела"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу открылись падением цен blue chips на фоне общемирового отката на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса. При этом резко выросли не входящие в расчет индикаторов бумаги "Мечела".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи упал на 2,1% до 2757,41 пункта, индекс РТС - на 3% до 1284,76 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар подорожал на 10 копеек до 67,72 рубля.

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-3,1%), "Интер РАО" (-2,7%), "Газпрома" (-2,6%), "РусГидро" (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), "Татнефти" (-2,2%), Сбербанка (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,2% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (-2,2%), "Россетей" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Башнефти" (-1,9%), ВТБ (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (-1,8%), "РусАла" (-1,8%).

Подорожали бумаги "Мечела" (+3,9% и +2,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,7%), "Мосбиржи" (+0,4%, до 95,26 рубля).

На старте торгов акции "Мечела" взлетали до 101,5 рубля (+9,9%) на фоне известий, что компания просит за 51% в Эльгинском угольном проекте 100 млрд рублей, о чем пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки.

Поддержку акциям "Мосбиржи" оказал вышедший утром отчет по МСФО за 2019 год: чистая прибыль выросла на 2,4% - до 20,2 млрд руб., что превысило прогнозы аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали рост чистой прибыли до 19,85 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,6%, до 22,118 млрд рублей. В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль компании выросла на 5,2% относительно октября-декабря 2018 года, до 5,749 млрд рублей.

Наблюдательный совет "Мосбиржи" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 7,93 рубля на одну обыкновенную акцию, это выше самых оптимистичных прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали этот показатель в диапазоне 7,42-7,89 рублей на акцию.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 18,1 млрд рублей. Таким образом, компания может выплатить 89% от чистой прибыли по МСФО, как это было в 2018 и 2017 годах. Дата отсечки реестра акционеров под дивиденды - 15 мая 2020 года.

В США в четверг индексы обвалились более чем на 3% на опасениях относительно распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, после того как один заболевший скончался. Президент США Дональд Трамп в четверг признал, что распространение коронавируса в стране может нанести определенный ущерб американской экономике. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, в свою очередь, считает, что США смогут избежать серьезного спада в экономике.

По состоянию на вечер четверга в США насчитывалось более 140 инфицированных коронавирусом COVID-19, зарегистрировано 12 случаев летального исхода.

На фоне обеспокоенности возрос спрос на казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) и золото, пишет CNBC.

Следом падает в пятницу фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,4%, китайский Shanghai Composite теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

В Китае ситуация стабилизируется на фоне снижения количества новых заболеваний. В этих условиях шанхайский фондовый индекс вырос примерно на 12% с 3 февраля. В то же время количество новых случаев заболевания за пределами страны в 17 раз превышает количество число новых заразившихся в Китае, отмечает MarketWatch со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Нефть утром в пятницу также продолжает дешеветь в ожидании решения ОПЕК+ после того, как днем ранее цены обновили минимум более чем за два года. Майские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве дешевели на 0,8%, до $49,58 за баррель (-2,2% накануне), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8%, до $45,54 за баррель (-1,9% в четверг).

Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

Теперь все внимание приковано к встрече министров энергетики России и Саудовской Аравии - Александра Новака и принца Абдулазиза бен Сальмана, которая состоится в пятницу.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли около 2% стоимости.