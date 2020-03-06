Экс-гендиректор "Суммы" Маммедзаде покинет СД "Дальневосточного морского пароходства"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде и президент FESCO Александр Исурин не вошли в список кандидатов в новый состав совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) для избрания на годовом собрании акционеров.

Исурин в пятницу покидает пост главы FESCO: согласно сообщению компании, в списке его заменит новый президент транспортной группы FESCO Максим Сахаров.

Как сообщалось, Маммедзаде в январе заявляла о намерении покинуть этот пост после годового собрания акционеров. "У меня есть письмо, где я черным по белому написала: "Зиявудин (Магомедов - ИФ), я планирую уйти, уведомляю вас. Сдам все дела, в спокойном режиме оповещу всех стейкхолдеров и уйду сразу после ГОСА (годового общего собрания акционеров). Скажите, кого назначить в совет директоров [FESCO], напишите мне список кандидатов", - говорила Маммедзаде в интервью РБК.

В список вошли 15 кандидатов на 9 мест в совете.

Помимо Маммедзаде и Исурина после годового собрания совет также покинут председатель совета директоров финансовой группы GHP Group Марк Гарбер, независимый консультант, член совета директоров АО "СУЭК" Наталья Изосимова, бывший директор "Суммы" по финансам и экономике Константин Кузовков и Константин Курланов (ранее номинировался в совет директоров ЯТЭК).

Из действующего состава в совет вновь номинированы глава московского филиала TPG Capital Дмитрий Швец, Шагав Гаджиев (согласно открытым данным, он являлся юристом "Суммы") и бывший член совета директоров ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК, была под контролем Зиявудина Магомедова) Дэнис Кант Мандал.

Новые кандидаты в совет FESCO - бывший независимый член совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) Сергей Базылев и экс топ-менеджер группы "Сумма" Вячеслав Бакаев. В список кандидатов также включены Дэнис Боуд (до 2018 года представлял в совете директоров FESCO инвестфонд TPG Capital) и бывший член совета директоров ЯТЭК Екатерина Власова.

От ДВМП кроме нового главы пароходства Сахарова в совет номинированы два вице-президента группы: Константин Тетерин и Илья Родионов.

FESCO не раскрывает информацию о кандидатах. В списке кандидатов также указаны Вильям Шор, Олег Федоров, Василий Сысоев, Денис Винокуров и Андрей Морозов.

Дата годового собрания акционеров пока неизвестна.

FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.