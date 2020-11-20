Лейла Маммедзаде вышла из совета директоров FESCO

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - На повторном годовом собрании акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) избрали новый состав совета директоров группы. Из совета вышла его председатель Лейла Маммедзаде, сообщила FESCO.

Также совет покинули бывший президент FESCO Александр Исурин, председатель совета директоров GHP Group Гарбер и глава московского филиала TPG Capital Дмитрий Швец.

В совет были избраны девять человек, в том числе президент FESCO Аркадий Коростелев и представители акционеров, контролирующих 33,9% капитала компании - это владельцы ООО "Новаторинвест" Евгений Мельников и ООО "Наутилус" Ян Близнец. В совет также вошел Андрей Северилов, партнер совладельца Локо-банка Михаила Рабиновича, нового акционера группы.

В совет также были избраны Юлия Васильева, Александр Тимченко, Александр Минеев, Дмитрий Тихонов и Вячеслав Плотский.

Ранее говорилось, что Маммедзаде не была включена в список кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом собрании акционеров. В январе она говорила, что хочет покинуть этот пост после годового собрания акционеров.

В конце сентября совладелец FESCO Зиявудин Магомедов заявил о том, что председатель совета директоров группы FESCO Маммедзаде и некоторые члены совета директоров пытаются сорвать проведение собрания акционеров и содействуют рейдерскому захвату компании. Менеджмент FESCO назвал заявление от имени акционера группы попыткой спекуляции и распространением не соответствующей действительности информации.

В пятницу FESCO также сообщила, что американская TPG Capital вышла из состава акционеров транспортной группы FESCO, принадлежавшие ей 17,4% акций приобрел бизнесмен, совладелец Локо-банка Рабинович.

В начале октября стало известно, что GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% акций FESCO на фоне акционерного конфликта и пандемии.

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В управлении группы 40 000 контейнеров, порядка 6 000 фитинговых платформ. В составе флота - 19 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях. По последним данным, Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП.