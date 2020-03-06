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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Индекс МосБиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 15 октября 2019 года

Индекс РТС обновил минимум с конца августа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу откатился ниже рубежа 2700 пунктов впервые с 15 октября прошлого года, индекс РТС обновил минимум с конца августа на фоне обвального падения нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за коронавируса COVID-19.

К 13:45 по Москве индекс МосБиржи упал до 2697,54 пункта (-4,2%), индекс РТС - до 1249,53 пункта (-5,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6% во главе с "Аэрофлотом" (-6%).

Доллар вырос до 67,99 рубля (+0,37 рубля), максимум сделок - 68,2 руб./$1. Нефть Brent обвалилась до $47,9 за баррель (-4,2%).

Инвесторы ожидают итогов пятничной встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии - Александра Новака и принца Абдулазиза бен Сальмана, которые обсуждают вопрос о дополнительном сокращении добычи сырья в условиях падения спроса из-за COVID-19.

МосБиржа РТС COVID-19

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