Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Цена нефти Brent резко ускорила падение, рухнув на 7,5% в ходе торгов в пятницу.

Страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 по Москве упали на 7,5% - до $46,26 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опускаются на 7,6% - до $42,42 за баррель.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что переговоры между основными участниками сделки ОПЕК+ в Вене, имеющими кардинально отличающиеся позиции, завершились безрезультатно.

Brent WTI ОПЕК+

Новости по теме

Новости

Олег Тиньков сообщил, что у него выявлена острая форма лейкемии

Олег Тиньков сообщил, что у него выявлена острая форма лейкемии

Индекс МосБиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 15 октября 2019 года

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

Продажи Costco в феврале подскочили на 12% на панике из-за коронавируса

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

"Победа" решила сделать все билеты возвратными в связи с эпидемией коронавируса

Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен

Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с середины 2017 года

В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');