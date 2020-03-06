Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Цена нефти Brent резко ускорила падение, рухнув на 7,5% в ходе торгов в пятницу.

Страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 по Москве упали на 7,5% - до $46,26 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опускаются на 7,6% - до $42,42 за баррель.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что переговоры между основными участниками сделки ОПЕК+ в Вене, имеющими кардинально отличающиеся позиции, завершились безрезультатно.