Ноев ковчег нефтяной сделки ОПЕК+ дал течь. Обобщение

Логотип Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) на ее здании штаб-квартиры в Вене Фото: Reuters

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Нефтяная сделка ОПЕК+, предполагающая ограничение нефтедобычи для восстановления цен, через три года существования дала серьезную пробоину.

Альянс ОПЕК+ был призван восстановить уровень цен, так необходимый для нефтезависимых стран, но в итоге позволил США, не участвующим в сделке, существенно нарастить добычу и, обскакав лидеров, - Россию и Саудовскую Аравию - выйти на первое место. Судя по всему, Россия решила, что больше не готова уступать своему заклятому конкуренту - хотя бы на нефтяном рынке. И даже серьезное падение цен на нефть из-за эпидемии коронавируса не удержало Россию в соглашении, которое уже начало казаться чем-то рутинным: поспорят, поругаются, но все равно договорятся. Наконец-то победила позиция крупнейшей российской компании, давно переставшей скрывать свое негативное отношение к сделке.

Начало дружбы

Дружба России и Саудовской Аравии, у которой изначально были самые тесные связи с США, основным импортером нефти, начала завязываться с общей беды. Штаты удивили весь мир, научившись добывать нефть из сланцевых пород, и перестали зависеть от стран-поставщиков нефти, в частности, от Саудовской Аравии. В результате цены на нефть рухнули с уровней выше $100 до $27 за баррель. Страны, сидевшие "на нефтяной игле", к числу которых можно отнести и Россию, забили тревогу и решили объединиться под одним зонтиком, создав коалицию, корректирующую объемы добычи нефти.

В декабре 2016 года была торжественно подписана Декларация о кооперации, согласно которой ОПЕК и несколько стран, не входящих в картель (включая Россию), с января 2017 года договорились снизить нефтедобычу. Официальной целью было убрать излишки коммерческих запасов нефти, но в конечном итоге - повысить цены на нее.

Саудовской Аравии высокие цены на нефть, кроме верстки бюджета, нужны были для успешного размещения акций госкомпании Saudi Aramco, а Россия пыталась развить сотрудничество со странами Ближнего Востока. И готова была ради нового партнерства на определенные жертвы, о чем практически прямым текстом говорил президент Владимир Путин, когда соотносил позицию Саудовской Аравии и перспективы IPO Saudi Aramco.

Однажды в Америке

В течение трех лет эта сделка работала, постепенно сокращая излишки запасов. Но параллельно США также пользовались высокими ценами: механизм добычи сланцевой нефти предполагает постоянное бурение скважин, что требует стабильного потока денег. Более того, президент США Дональд Трамп иногда позволял себе выдавать странам ОПЕК+ рекомендации о дальнейших действиях, публикуя сообщения в твиттере.

Однажды он призвал страны ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, собираясь ограничить ее в Иране путем введения санкций - американскому президенту не нужны и слишком высокие цены на нефть, потому что США являются ее крупнейшим потребителем, и удорожание сырья приводит к росту внутренних цен на бензин. Коалиция ОПЕК+ возместила уход иранской нефти с рынка, "открыв кран" на целых три месяца, а Трамп внезапно выдал временные освобождения от санкций некоторым странам-потребителям иранской нефти. Поэтому через три месяца ОПЕК+ снова пришлось снижать добычу.

В феврале США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти" - Rosneft Trading за торговлю с Венесуэлой.

Трамп, который лопнет

Президент крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин всегда был противником соглашения ОПЕК+ (и долгое время - чуть ли не единственным в публичном поле), неуклонно повторяя, что Россия, ограничивая свою нефтедобычу, уступает долю рынка другим странам.

Россия еще в декабре прошлого года без особой охоты согласовала решение об углублении сокращений добычи на первый квартал 2020 года.

Тогда Владимир Путин с пониманием отнесся к партнерам из Саудовской Аравии, приступившим к размещению акций своей нефтяной "жемчужины" - Saudi Aramco. "У них есть свои текущие интересы, и мы должны относиться - и мы так и делаем - к этому с уважением", - сказал российский президент. Россия приняла участие в новых сокращениях, хоть не полностью исполняла свои обязательства, а Саудовская Аравия приняла на себя еще и добровольные сокращения в 400 тысяч баррелей в сутки (б/с).

Отрицание

Уже меньше, чем через месяц министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сделка ОПЕК+ "не вечная", и "когда-то надо из нее выходить". Заявление вроде бы ни к чему не обязывающее, так как в мире не вечно вообще ничего, но в осторожной риторике российского министра тогда явно наметился некий поворот.

Ситуация с распространением коронавируса в январе-феврале вызвала довольно существенное падение спроса на нефть - по оценкам разных аналитиков, от 0,3 до 2 млн б/с. Саудовская Аравия сразу пошла в наступление, призывая к новым ограничениям.

Россия посчитала, что это очередной временный фактор, на который не стоит реагировать, предложив продлить текущие ограничения на второй квартал 2020 года. Саудовская Аравия заручилась поддержкой стран ОПЕК, решивших, что надо продлить сделку на весь 2020 год, да еще углубить сокращения на 1,5 млн б/с. На Россию и Саудовскую Аравию в случае пропорционального распределения нагрузки пришлось бы примерно по 375 тысяч б/с.

При этом, по словам источников "Интерфакса", решения о том, что Саудовская Аравия продолжит добровольные сокращения на 400 тысяч б/с, взятые на себя в ходе текущей сделки, принято не было. Таким образом, получалось, что Саудовская Аравия "узаконит" свои добровольные сокращения, принятые во время, когда проводилось IPO Saudi Aramco, а все остальные страны возьмут на себя дополнительные объемы. Россия не приняла этот план.

Гнев

После того, как страны ОПЕК на своей конференции одобрили рекомендацию о сокращениях на 1,5 млн б/с, вечером в отеле, где останавливается министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, собрались несколько министров ОПЕК.

По результатам их встречи ОПЕК распространила пресс-релиз, что министры картеля приняли новую рекомендацию - увеличить сокращения на 1,5 млн б/с и распространить их на весь 2020 год, хотя оценка падения спроса на нефть была понижена ОПЕКом лишь на 500 тысяч б/с.

Торговля

Приехавшая на следующий день на встречу ОПЕК+ российская делегация настаивала на своем - продление лишь на второй квартал на текущих условиях. Саудовская Аравия также не сдвигалась с места.

Как пояснил позже генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, "на сегодняшних интенсивных консультациях, и поэтому мы не могли собрать это заседание днем, министры связывались со своими столицами, консультировались, чтобы понять инструкции. В конце дня вышло основное, болезненное решение разъединиться, прекратить заседание. Но консультации продолжатся. Мы договорились продолжить, у нас есть несколько сложных вопросов", - сказал Баркиндо, подчеркнув, что ОПЕК будет стараться достигнуть единодушия.

По словам генсека ОПЕК, "сегодня несколько министров были в контакте не только с руководителями своих стран, но и с министрами финансов, и с представителями центробанков".

Глава российского Минфина Антон Силуанов свою консультацию дал еще в предыдущий день и сделал это публично, прямым текстом сообщив в студенческой аудитории, что России отсутствие договоренности и последующее падение цен на нефть не страшно - для финансирования обязательств бюджета можно использовать накопленные резервы. Заодно Силуанов "проконсультировал" и саудовских коллег, напомнив, не без внутреннего удовлетворения, что тем для балансирования бюджета нужна среднегодовая цена не $42,4, а почти $80 за баррель.

Депрессия

В итоге страны ОПЕК+ разошлись ни с чем. На лицах некоторых делегатов была нескрываемая печаль, а где-то даже растерянность. Почти никто не давал комментариев весь день ожидавшим их журналистам.

Но господин Баркиндо попытался убедить прессу, а, возможно, и самого себя, что еще не все потеряно, и, несмотря на то, что встреча завершилась развалом сделки, еще можно вернуть "рассорившихся супругов" за стол переговоров.

Он даже упомянул о вечерней неформальной встрече, но никто из потенциальных участников переговоров о ней не знал. "У нас были дискуссии с Россией, и они привержены декларации о кооперации, и они хотят продолжить", - сказал Баркиндо, отвечая на вопрос, может ли ОПЕК в одностороннем порядке снизить нефтедобычу. "Мы по-прежнему уверены, что они вернутся на этот "Ноев ковчег", - сказал генсек ОПЕК.

Принятие

Министр энергетики РФ Александр Новак, выйдя из здания ОПЕК, вопреки ожиданиям, все-таки остановился около журналистов и довольно спокойно, сообщил, что "с 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи".

Он отметил, что по итогам заседания ОПЕК+ был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках Хартии сотрудничества стран-производителей нефти.

Хартия - гораздо более свободный документ по сравнению с декларацией о кооперации, в которой есть четко прописанные квоты по нефтедобыче. В то же время министр не уточнил, будет ли Россия уже с апреля наращивать нефтедобычу. "Это будет зависеть от планов компаний, в первую очередь. Нужно будет с компаниями пообщаться. Скажем так, не обсуждали такой вариант"", - сказал он.

На решении ОПЕК+, вернее, отсутствии решения о сокращениях, цена на нефть упала на 7-8% - и ушла ниже $46 за баррель, уровня ниже середины июля 2017 года.

Теперь текущая цена находится на уровне безубыточности добычи сланцевой американской нефти, и не исключено, что в ближайшее время будут снова снижены прогнозы ее производства. За бортом могут также оказаться добыча нефти в Канаде и глубоководная добыча, что, в свою очередь, может поддержать цены на нефть. Если Трамп не предложит других механизмов для ее увеличения.