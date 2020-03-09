Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Новак назвал ожидаемой реакцию рынка на отказ от сделки ОПЕК+

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Реакция рынка на отказ от сделки по ограничению добычи нефти в формате ОПЕК+ была для России предсказуемой, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на внеплановом совещании у премьер-министра Михаила Мишустина в понедельник. На встрече обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

Новак сообщил собравшимся, что на встрече министров стран ОПЕК+ 6 марта в Вене не было принято решение о продлении действующего соглашения о сокращении добычи. Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, приводит содержание выступления Новака сайт правительства РФ. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка, сообщил российский министр.

Новак подчеркнул, что "сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", сказано в сообщении на сайте правительства по итогам совещания.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", - сообщил министр энергетики.

В ходе совещания министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, включая упомянутые в послании президента Федеральному собранию, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

В совещании также приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Новость дополняется

Александр Новак Михаил Мишустин

Новости

Акции "Яндекса" и VEON обвалились на американских биржах

Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Фондовые индексы в США рухнули, несмотря на приостановку торгов

Катастрофа "Боинга" под Донецком

"Белнефтехим" заявил, что пять новых российских компаний начали поставки нефти

Акции российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Саудовская Аравия начала войну на рынке нефти. Обобщение

Саудовская Аравия начала войну на рынке нефти. Обобщение

МЭА дало прогноз о снижении спроса на нефть на 90 тыс. б/с впервые с 2009 года

Премьер Белоруссии заявил, что обрушение нефти поможет в переговорах с РФ по сырью

Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии

Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');