Новак назвал ожидаемой реакцию рынка на отказ от сделки ОПЕК+

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Реакция рынка на отказ от сделки по ограничению добычи нефти в формате ОПЕК+ была для России предсказуемой, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на внеплановом совещании у премьер-министра Михаила Мишустина в понедельник. На встрече обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

Новак сообщил собравшимся, что на встрече министров стран ОПЕК+ 6 марта в Вене не было принято решение о продлении действующего соглашения о сокращении добычи. Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, приводит содержание выступления Новака сайт правительства РФ. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка, сообщил российский министр.

Новак подчеркнул, что "сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", сказано в сообщении на сайте правительства по итогам совещания.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", - сообщил министр энергетики.

В ходе совещания министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, включая упомянутые в послании президента Федеральному собранию, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

В совещании также приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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