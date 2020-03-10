Обобщение. Иди и смотри - судный день на нефтяном рынке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пустыню падающего из-за коронавируса спроса на нефть накрыла буря вмиг взлетевшего после развала коалиции ОПЕК+ предложения. Результат: крупнейшее падение цен на нефть со времен "Бури в пустыне" версии 1991 года. Мировые рынки погрузились в хаос, акции российских компаний обвалились, а рубль, несмотря на интервенции ЦБ и Минфина - как моральные, так и обещанные "физические" - ждет неизбежный "черный вторник".

Решение Москвы выйти из сделки с Эр-Риядом, которая за несколько лет существования уже стала чем-то вроде рутинной части пейзажа мирового рынка (и поэтому внезапный коллапс ОПЕК+ воспринимается не просто как плохая новость, а как катастрофа), по уровню ответственности за последствия выглядит сопоставимо с другим историческим шагом. Шагом, сделанным шесть лет назад, когда столь же неожиданно в России стало одним федеральным округом больше.

Российские финансовые власти в общенациональный выходной не отдыхали, уже утром понедельника выпустив несколько - вполне вероятно, заготовленных заранее - заявлений, как бы подчеркивая: мы готовились. Минфин продемонстрировал расчеты, из которых следует, что Россия перед принятием решения по сделке подсчитывала свои ресурсы исходя из пессимистического сценария развития событий. Остается узнать, был ли в расчетах властей сценарий "судного дня", в который вполне может трансформироваться "просто" пессимистический вариант. Прогнозы на фоне всего происходящего звучат спекуляцией, но если все участники современной "бури в пустыне" пойдут до конца, $20 за баррель не покажутся фантастикой.

"Ситуация, свидетелями которой мы сейчас становимся, по-видимому, не имеет прецедентов в истории нефтяного рынка. Комбинация массивного "навеса" предложения и значительного шока со стороны спроса одновременно", - цитирует Bloomberg исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Война миров

"Черный понедельник" на рынке нефти предопределили два фактора: развал сделки ОПЕК+, который окончательно стал реальностью в пятницу вечером, и реакция Саудовской Аравии. Еще на выходных Эр-Рияд произвел первые выстрелы в ценовой войне, призванной увеличить долю королевства на мировом рынке нефти, в том числе за счет России.

Как стало известно в воскресенье, Саудовская Аравия намерена увеличить собственную добычу и предложить покупателям 20-процентные скидки на апрель, после того как Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи. Как сообщил "Интерфаксу" один из трейдеров, Саудовская Аравия сообщила клиентам о готовности предоставить скидку в $6-8 за баррель. Обычно Саудовская Аравия собирает заявки у потребителей на поставку нефти на следующий месяц в начале предыдущего. Как отмечает источник "Интерфакса", в этот раз срок продлен.

Радикальные изменения на нефтяном рынке совпали на этот раз с шоком, вызванным падением глобального спроса на сырье из-за коронавируса, что делает ситуацию особенно опасной.

Рынок нефти в понедельник отреагировал на новости рекордным за 30 лет обвалом цен. Нефть потеряла почти треть цены, пока свободное падение не затормозило у отметки $31 за баррель Brent (а американская WTI падала и ниже $30!). Затем началась некоторая коррекция, нефть взяла отметку $36, но и падение в 20% является историческим. Больше баррель терял только 17 января 1991 года, когда обвал составил почти 35%. Крупнейшее падение в 21-м веке до сих пор относилось к сентябрю 2001 года - тогда нефть снизилась "всего" на 12,5%, следует из данных Bloomberg.

Добывающие мощности Саудовской Аравии до урегулирования вопроса о спорной территории с Кувейтом составляли 12 млн б/с (при урегулировании спора Саудовская Аравия должна была увеличить мощности еще на 500 тыс. б/с, но какие в итоге получила мощности Саудовская Аравия, не сообщалось - ИФ). Как сообщает источник Bloomberg, в апреле страна увеличит нефтедобычу с текущих 9,7 млн б/с до 10-11 млн б/с. The Wall Street Journal пишет, что в дальнейшем при необходимости этот показатель может достичь и 12 млн.

У Саудовской Аравии очень низкая себестоимость добычи - 10 долларов, но цена, при которой балансируется бюджет, почти вдвое выше, чем у России - примерно $80 против $42,4 за баррель. Россия, в свою очередь, также обладает серьезным потенциалом увеличения добычи после выхода из сделки, правда, "замораживались" из-за ОПЕК+ преимущественно не самые рентабельные скважины - и при обрушившихся ценах выгоды от их перезапуска могут оказаться неочевидными. Впрочем, когда речь идет о борьбе за долю рынка, это не самый сильный аргумент, тем более, что крупнейший производитель в России - "Роснефть" (которая не скрывала своего неприязненного отношения к сделке) - подконтролен государству и, соответственно, решает не только сугубо корпоративные задачи.

Обвал цен на нефть совпал со сложным периодом для американской сланцевой индустрии. Хотя добыча все последние годы росла и США стали крупнейшим мировым производителем нефти, увеличивалась и долговая нагрузка компаний. Многие производители не смогли выйти на устойчивую прибыльную работу, при этом росло недовольство инвесторов низкой отдачей от их вложений.

Однако, несмотря на рекордный обвал цен на мировом рынке, добыча в США в любом случае резко не упадет. Большинство производителей захеджировали свои риски в период более высоких цен на нефть. "По нашему мнению, добыча сланцевой нефти не упадет настолько быстро, чтобы оправдать ожидания России", - сказал Financial Times Айхам Камель из Eurasia Group. В то же время у многих американских производителей сланцевой нефти могут возникнуть проблемы с привлечением нового финансирования и рефинансированием долгов.

Нынешние разногласия между нефтедобывающими странами выглядят особенно тревожно на фоне возможного наступления рецессии в мировой экономике и связанного с этим падением спроса. В прошлом ценовые войны на нефтяном рынке приводили к длительному и глубокому падению цен. Так, в 1986 г. отказ Саудовской Аравии от политики ограничения добычи спровоцировал обвал цен на 70%, с $32 до $10 за баррель.

Акции попали под распродажу

Акции российских компаний, которые торгуются в Лондоне и Нью-Йорке, обвалились вслед за нефтью, причем капитализация рухнула у компаний всех секторов, а не только ТЭКа. Реакция фондового рынка в целом следовала за графиком Brent - сначала яма (для многих акций - глубочайшая в истории торгов), затем небольшой отскок. Впрочем, коррекция по большинству бумаг оказалась недолгой.

В итоге депозитарные расписки на акции "Роснефти" на LSE рухнули на 21,4%, "Газпрома" - на 17%, "НОВАТЭКа" - на 20%, "ЛУКОЙЛа" - на 22,3%, "Татнефти" - на 20,1%. Капитализация металлургических компаний также упала: "Северсталь" потеряла 7,9%, НЛМК - 14,5%, Evraz - 13,7%, ММК - 12,3%, ТМК - 4,9%.

Компании потребительского сектора также оказались под ударом. Котировки "Магнита" рухнули на 16,8%, X5 Retail Group - на 17,6%.

GDR на акции банка ВТБ потеряли 11,9%, Сбербанка - 18%. Еще на 17,2% провалились акции TCS Group, и без того резко подешевевшие в последние дни на информации о проблемах Олега Тинькова.

Не избежали распродажи и акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE. Акции "Яндекса" на NSADAQ рухнули на 13,3%, капитализация телеком-оператора VEON (владеет российским ПАО "Вымпелком") снизилась на 19%, Qiwi Plc - на 15,4%. Американские депозитарные расписки на акции МТС на NYSE упали на 14,9%. Акции HeadHunter Inc. потеряли меньше всего - "лишь" 5,2%, то есть последовали за американским рынком в целом и "российского дисконта" почти избежали.

Как обвалить нефть и поддержать рубль

ЦБ уже в 9 с небольшим утра в понедельник выпустил заявление, которое стало реакцией на драматическое развитие событий на азиатских рынках. До экстренного увеличения ключевой ставки, как в декабре 2014 года, пока не дошло: для начала ЦБ использовал свой уже ставший "базовым" инструмент купирования волатильности.

Сейчас при превышении цены отсечения ($42,4) в рамках бюджетного правила ЦБ по поручению Минфина покупает на валюту на рынке. ЦБ уже не раз приостанавливал действие этого механизма, чтобы сгладить волатильность на рынке, и так же он поступил и сейчас, объявив о 30-дневной паузе.

ЦБ в августе 2018 года объявил о приостановке покупок валюты на рынке для Минфина до конца сентября, а в середине сентября продлил этот мораторий до конца 2018 года. Регулярные операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила Банк России возобновил с 15 января 2019 года, отложенные - с 1 февраля (их объем составил $31,1 млрд, регулятор планирует проводить эти операции равномерно в течение тех лет с момента возобновления). Сейчас отложенные покупки увеличивают их дневной объем на 2,8 млрд рублей. "Основные" покупки в период с 6 марта по 6 апреля должны были составить 6,3 млрд рублей. Это очень скромная сумма по меркам операций в рамках бюджетного правила - минимум за 2,5 года.

Решение о приостановке покупки валюты распространяется как на регулярные операции, так и на реализацию операций, отложенных в 2018 году.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - заявил ЦБ. Решение о возобновлении операций валютой регулятор примет с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта.

"Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности", - подчеркивает ЦБ.

Минфин же в своем заявлении, выпущенном почти одновременно с заявлением ЦБ, напомнил про обратный принцип действия механизма бюджетного правила, по сути, пообещав, что рубль не останется один на один с катастрофическим обвалом цен на нефть.

"Опасения относительно значительного сокращения потребления энергоносителей, вследствие замедления мировой экономики и сокращения транспортных потоков, привели к снижению цен на нефть марки Urals ниже базового уровня установленного бюджетным правилом. В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые согласно механизму бюджетного правила финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке", - заявило ведомство.

"Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс национальной валюты", - заявил Минфин.

Минфин пока не раскрыл деталей предстоящих интервенций на валютном рынке - возможно, представители ведомства сделают это во вторник утром в Госдуме, где будет проходить заседание комитета по бюджету и налогам.

Из сообщения Минфина следует, что перед тем, как выйти из сделки с Саудовской Аравией, российские власти тщательно подсчитали свои запасы на период дешевых энергоресурсов. Исходя при этом из того, что продлиться он может долго.

"В случае сохранения устойчиво низких цен гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)", - говорится в сообщении ведомства.

В случае сокращения объема ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования средств фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ не может превышать 1% ВВП, напомнил Минфин.

Пока Минфин и ЦБ не делали никаких заявлений о судьбе сделки по продаже пакета акций Сбербанка правительству, которая завязана на нефтегазовые доходы ФНБ. Но сделка очевидно "подвисает": даже если абстрагироваться от проблемы пополнения фонда, встающей во весь рост на фоне обвала нефти, оферта миноритариям в условиях падения акций Сбербанка на рухнувшем рынке делает транзакцию затруднительной. Условия оферты исходят из средневзвешенной рыночной цены за полгода до сделки, и обвал акций эмитента сделает предложение, которое призвано играть роль по сути формального, выгодным для миноритариев.

Также Минфин фактически анонсировал паузу в заимствованиях - то есть, ее продление, ведь на прошлой неделе на фоне ухудшающейся конъюнктуры аукционы по размещению ОФЗ уже были отменены. Аргументируя свое решение, Минфин напомнил о гигантских остатках на счетах федерального бюджета, которые помогут пережить "ядерную зиму" на нефтяном рынке - таким образом, медленное расходование денег на нацпроекты в итоге может оказаться важным фактором поддержания макростабильности.

В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок. Минфин отмечает, что сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета. "Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям репо по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 трлн рублей", - поясняет Минфин.

"В случае ослабления курса национальной валюты относительно прогнозного уровня (65,7 рублей за доллар в текущем году) сопутствующее увеличение базовых нефтегазовых доходов бюджета в текущем году может быть направлено на эквивалентное сокращение плановой потребности в заимствованиях. При прочих равных отклонение курса национальной валюты от прогнозного уровня на каждый 1 рубль приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Все идет по плану

В понедельник, несмотря на общенациональный выходной, премьер Михаил Мишустин провел совещание, на котором, согласно сообщению на сайте правительства, "обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики".

Сообщение призвано ответить на основной вопрос, который сейчас занимает рынок - "понимали, на что идут, или не совсем". Глава Минэнерго Александр Новак, согласно сайту правительства, на обвал нефтяных цен отреагировал спокойно.

Он рассказал, что министры стран ОПЕК+ на встрече в Вене не приняли решение о продлении "действующего на тот момент" соглашения о сокращении добычи. Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка, сообщил собравшимся Новак.

Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи "прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", сообщил сайт правительства со ссылкой на министра. "Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", - сообщил министр энергетики.

Его коллега по правительству Антон Силуанов отметил, что "стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть".

Нефтяники, согласно сообщению, на совещании представлены не были: кроме членов правительства, к премьеру пришли помощник президента Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Биржа готовится к маржин коллам

В ожидании неизбежных маржин коллов во вторник Московская биржа заранее приняла ряд мер: здесь "лишний" выходной пошел во благо. В заявлении торговой площадки сказано, что биржа "внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках и готовится к повышенной волатильности на открытии биржевых торгов во вторник, 10 марта".

Мосбиржа напомнила, что в случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня применяется механизм дискретного аукциона. При изменении стоимости отдельных акций, включённых в индекс Мосбиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по этой акции. При изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16:40 аукционы не проводятся.

На всех рынках биржи согласно правилам клиринга при достижении цены границ установленного ценового коридора производится их автоматическое расширение, обеспечивающее участникам рынка и их клиентам возможность совершения сделок в условиях высокой волатильности. "С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта. По указанным активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов", - сказано в заявлении. Информацию о маржинальных требованиях биржа раскроет до 9:15 МСК вторника.

Также в связи с повышенной волатильностью с 10 марта будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов.