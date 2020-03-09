"Мосбиржа" опубликовала ориентировочные границы ценовых коридоров на 10 марта

Предварительно верхние значения для доллара изменятся с 70,445 до 76,3951 рублей, для евро - с 79,625 до 87,3131 рублей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" опубликовала ориентировочные ставки обеспечения и границы ценовых коридоров, которые будут применяться на торгах во вторник, 10 марта, следует из информации на сайте биржи.

Итоговые значения соответствующих изменений будут опубликованы на сайте организатора торгов до 9:00 по Москве 10 марта.

Как ранее в понедельник сообщала биржа, с учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов во вторник.

По этим активам "Московская биржа" в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов. Также, в связи с повышенной волатильностью с 10 марта будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов.

В частности, риск-параметры меняются для валют: доллар США, евро, швейцарский франк, китайский юань, фунт стерлингов, золото, гонконгский доллар и японская иена. Также изменения затронут 25 наиболее ликвидных акций (а также фьючерсы на них): "Газпром", "Роснефть", Сбербанк, АЛРОСА, "Яндекс", "Ростелеком" и так далее. На срочном рынке изменяется ценовая граница для фьючерсов на курс доллар США - российский рубль; курс евро - российский рубль; курс китайский юань - российский рубль; а также фьючерс на золото. Нижняя ценовая граница изменится и для фьючерсов на нефть марки Brent, на нефть Light Sweet Crude Oil, на Индекс МосБиржи и РТС и так далее.

Так, верхние значения ценовых границ и границ рыночного риска по доллару США предварительно могут быть изменены в режиме ТОМ с 70,445 до 76,3951, для евро - с 79,625 до 87,3131. Нижняя ценовая граница для фьючерсного контракта на нефть марки Brent сдвинется с 41,53 до 36,86, на Индекс МосБиржи - с 252950 до 236525, на Индекс РТС - с 116850 до 109271.

Согласно действующим правилам биржи, в случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня на бирже применяется механизм дискретного аукциона. При изменении стоимости отдельных акций, включённых в индекс "Мосбиржи", на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса "Мосбиржи" на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16:40 по Москве аукционы не проводятся.

На рынке облигаций дискретных аукционов не проводится. Сделки репо, сделки своп и сделки в адресных режимах будут проводиться в штатном режиме.

На всех рынках биржи, согласно правилам клиринга, при достижении цены границ установленного ценового коридора (торговых лимитов) производится их автоматическое расширение, обеспечивающее участникам рынка и их клиентам возможность совершения сделок в условиях высокой волатильности.