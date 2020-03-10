Прохоров продал 35% банка МФК экс-совладелице "Возрождения" Орловой

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Предприниматель Михаил Прохоров продал 35,84% акций банка "Международный финансовый клуб" (МФК) бывшему крупнейшему акционеру банка "Возрождение", дочери основателя банка Дмитрия Орлова Татьяне Орловой, пишут "Ведомости". Сумму сделки стороны не назвали.

У Прохорова осталось 57,6% МФК (владеет напрямую и через Onexim Holdings Ltd.), еще 6,5% банка принадлежит жене гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой. Прохоров, Игнатова и Орлова входят в совет директоров кредитной организации.

"Выражаю уверенность, что с приходом Татьяны Орловой банк МФК получает новые возможности и профессиональные компетенции для развития актуальных направлений", – прокомментировал сделку Прохоров.

Орлова пришла в МФК в январе 2020 года и стала первым зампредом правления, в банке она курирует развитие корпоративного бизнеса. Она назвала "оправданными и удачными" инвестиции в МФК.

На 1 марта 2020 года у банка улучшались финансовые показатели, чистая прибыль составила 0,8 млрд рублей, улучшилось качество кредитного портфеля, отмечают "Ведомости". Капитал банка с начала января снизился с 6,1 млрд до 5,9 млрд рублей на начало февраля. По итогам 2019 года МФК занимал 96-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100.

Основатель банка "Возрождение" Дмитрий Орлов умер в 2014 году. Его дочь унаследовала 37% банка и была его крупнейшим акционером, пока в сентябре 2015 года не продала свою долю владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым. "Ведомости" оценивают эту сделку с учетом биржевых котировок в в 4,9 млрд рублей. В 2016 году Forbes оценил состояние Орловой в $75 млн и включил ее в рейтинг богатейших женщин России.