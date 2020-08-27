Первый зампред правления МФК Орлова станет и.о. главы банка

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Первый зампред правления банка "Международный финансовый клуб" (МФК) Татьяна Орлова станет и.о. предправления банка после ухода Игоря Антонова, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Антонов с 28 августа перейдет на работу в Московский индустриальный банк.

25 августа акционеры МФК избрали новый совет директоров, в нем Орлова сменила Антонова.

Татьяна Орлова - бывшая совладелица банка "Возрождение" и дочь основателя этой кредитной организации Дмитрия Орлова.

Весной 2020 года Михаил Прохоров продал ей 35% акций МФК. Еще 6,5% банка принадлежит Екатерине Игнатовой, остальное напрямую или через различные юрлица - Прохорову. В январе этого года Орлова пришла в МФК на должность первого зампреда правления, курирующего корпоративный бизнес.

МФК по итогам второго квартала 2020 года занимает 90-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Основатель банка "Возрождение" Дмитрий Орлов умер в 2014 году. Его дочь унаследовала 37% банка и была его крупнейшим акционером, пока в сентябре 2015 года не продала свою долю тогдашним владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым. "Ведомости" оценивали эту сделку с учетом биржевых котировок в 4,9 млрд рублей.