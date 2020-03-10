Рынок акций РФ открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 10-10,9%

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник обвальным падением цен blue chips и индексов вслед за рухнувшими накануне мировыми площадками из-за замедления мировой экономики на фоне распространения коронавируса COVID-19, а также решения Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов обвалились на 10-10,9%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2448,04 пункта (-10%) - минимум с марта 2019 года, индекс РТС -1120,63 пункта (-10,9%) - минимум с начала января 2019 года; цены большинства основных "фишек" на Московской бирже упали в пределах 17,4%.

Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (-17,4%), "ЛУКОЙЛа" (-14,8%), "Газпром нефти" (-14,4%), ВТБ (-14,2%), "Сургутнефтегаза" (-14%), "Татнефти" (-13,4%), "Роснефти" (-13,4%), Сбербанка (-13%), "Газпрома" (-12,9%), АФК "Система" (-12,7%), "Магнита" (-12,6%), "НОВАТЭКа" (-12,4%), "Аэрофлота" (-11,6%), "Распадской" (-11,1%), "РусГидро" (-11%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (+3,1%), Polymetal (+0,2%).

Зарубежные рынки

В США в понедельник индексы рухнули более чем на 7% - максимальным темпами с 2008 года: сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубило решение Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке, которое обрушило стоимость нефти и котировки акций нефтяных компаний.

Значения Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq оказалось примерно на 19% ниже рекордных уровней, зафиксированных ранее в этом году. Падение индексов на 20% с достигнутых максимумов положит конец "бычьему" тренду, длившемуся 11 лет - с 9 марта 2009 года, пишет Dow Jones.

Тем временем казначейские облигации США продолжают дорожать на фоне растущего спроса на активы "тихой гавани", доходность десятилетних US Treasuries упала до рекордно низких 0,501%.

Спустя всего несколько минут после открытия американского фондового рынка в понедельник S&P 500 обвалился на 7%, что впервые с 1997 года привело к срабатыванию механизма автоматической остановки торгов на 15 минут на всем рынке акций США. После возобновления торгов акции немного отыграли падение, однако к концу сессии оно вновь усилилось.

Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка в понедельник объявил об увеличении до $150 млрд со $100 млрд ежедневного лимита операций РЕПО сроком "овернайт", используемых им для обеспечения ликвидностью финансовых рынков. Лимит двух 14-дневных операций РЕПО, которые ФРБ планирует провести на этой неделе, будет увеличен до $45 млрд с $20 млрд.

Во вторник в Азии индексы отскакивают вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite растет на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), также корректируются вверх американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 3,4%).

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19, а также за ценовой войной на нефтяном рынке, которая привела к обрушению стоимости нефти в понедельник.

Кабинет министров Японии во вторник одобрил законопроект, позволяющий премьер-министру Синдзо Абэ вводить чрезвычайное положение в ответ на вспышку коронавируса, сообщает Kyodo News. Помимо этого, правительство страны должно согласовать второй пакет ответных экономических мер, заявил министр финансов страны Таро Асо.

Японский ВВП в четвертом квартале 2019 года продемонстрировал максимальное падение за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране. Согласно окончательным данным, экономика страны в октябре-декабре рухнула на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в то время как предварительно снижение оценивалось в 6,3%.

Нефть утром во вторник корректируется после обвала; цена Brent находится на $10,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $36,6 за баррель (+6,5% и -24% в понедельник), апрельская цена WTI - $33,14 за баррель (+6,5% и -25% накануне).

Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30 и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения на спроса на сырье в связи с коронавирусом.

Мнение аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев отмечает, что в прошедшие выходные появились сообщения о готовности Саудовской Аравии предоставить скидки потребителям нефти и увеличить добычу в апреле, что привело к обвалу нефтяных котировок в понедельник и повышению волатильности на рынках в целом. Трейдерам на российском рынке акций приходится учитывать ухудшение внешнего фона, но в дальнейшем не исключена стабилизация котировок в соответствии с текущей обстановкой на внешних рынках (фьючерсы на Brent во вторник растут). На мировом валютном рынке рубль понес заметные потери в понедельник, что выливается в падение курса во вторник, но в течение дня возможна коррекция, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, инвесторы вполне справедливо опасаются падения потребительского спроса и деловой активности из-за распространения COVID-19. Центральные банки реагируют на это экстренными мерами, снижая ставки и предоставляя программы ликвидности. Россия обвалила цены на нефть, отказавшись от дальнейшего сокращения производства в рамках соглашения ОПЕК+. Данное обстоятельство резко повышает неопределенность для рубля и российского рынка акций. Китай на выходных сообщил о падении экспорта в феврале на 17,2%, а импорта на 4%. Сальдо торгового баланса КНР в феврале оказалось отрицательным на уровне $7,09 млрд.

В понедельник Россия отдыхала, а в остальном мире на рынках был полный разгром. ВВП Японии обвалился в IV квартале на 7,1% при ожиданиях падения на 6,6%. Рынкам было мало коронавирусной проблемы, поэтому появилась тема ценовой войны на рынке нефти. РФ отказалась расширять ограничения добычи. Саудовская Аравия ответила снижением цен для потребителей в Европе, Азии и США. По информации Wall Street Journal, арабская страна также намерена увеличить добычу для того, чтобы отнять долю РФ на глобальном рынке. Падение энергетического сектора американского рынка составило 20%. Уже после разгромного дня на рынке президент США Дональд Трамп объявил о возможных налоговых послаблениях по оплате труда. Это помогло фьючерсам на индексы выйти в "плюс", но не поправило разгромный итог дня.

В Азии позитивную роль сыграли заявления о дополнительных стимулах. Министр финансов Японии объявил о подготовке пакета мер поддержки экономики в условиях коронавирусного кризиса. Агентством Reuters сообщает, ссылаясь на свои источники, что Саудовская Аравия планирует повысить добычу свыше 10,0 млн б/с в апреле по сравнению с 9,7 млн б/с в марте. В Международном энергетическом агентстве теперь ожидают, что спрос на нефть в текущем году упадет на 90 тыс. б/с по сравнению с потреблением в 2019 году.

Рынок акций отыгрывает провальный понедельник на старте торгов. Вероятно, что индекс МосБиржи обвалится ниже 2600 пунктов, зайдя в "медвежий" рынок, но пока лишь на внутридневном графике. Рубль также может потерять до 8% в начале дня. Минфин и ЦБ не будут проводить покупку валюты, хотя по условиям бюджетного правила они должны уже продавать ее, отмечает Кочетков.