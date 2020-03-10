Котировки "Норникеля" выросли на 5%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Акции "Норникеля", которые в начале торгов дешевели вслед за всем рынком, в середине дня отыграли потери и подорожали к 12:46 по Москве на 5,02%, до 22 854 рубля за бумагу на росте цен на металлы. Объем торгов превысил 7,82 млрд рублей.

Во вторник дорожают алюминий (+1%), никель (+2,2%), платина (+1,7%), серебро (+0,2%).

В начале торгов во вторник бумаги "Норникеля" дешевели до 20 500 рублей (-5,8%).

Кроме бумаг "Норникеля" днем дорожают "префы" "Сургутнефтегаза" (+8%), акции ПАО "Полюс" (+5,5%), "Северстали" (+2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%).