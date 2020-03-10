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Goldman Sachs ухудшил прогноз цены на Brent до $30 за баррель во II и III кварталах

Goldman Sachs ухудшил прогноз цены на Brent до $30 за баррель во II и III кварталах
Фото: Reuters

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть марки Brent до $30 за баррель во втором и третьем кварталах текущего года с ранее ожидавшихся $47 и $53 за баррель соответственно на фоне начала ценовой войны на нефтяном рынке.

Прогноз цены WTI на второй квартал был понижен до $29 с $42,5 за баррель, на третий квартал - до $28 с $48,5 за баррель. "Прогноз для нефтяного рынка еще более мрачный, чем в ноябре 2014 года, когда ценовая война началась в прошлый раз, поскольку (в этот раз - ИФ) она совпала с заметным спадом спроса на нефть из-за коронавируса", - отмечают аналитики.

В то же время, Goldman Sachs ожидает более быстрого восстановления равновесия на рынке нефти в связи с тем, что производители сланцевой нефти и компании с высокой стоимостью добычи еще до падения цен на "черное золото" сталкивались с ростом стоимости капитала из-за низкой доходности акций.

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Аналитики полагают, что производство сланцевой нефти сократится на 75 тыс. б/с в июле-сентябре и на 250 тыс. б/с в октябре-декабре 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. При этом они прогнозируют дефицит на мировом нефтяном рынке, начиная с четвертого квартала текущего года.

Прогноз цены Brent на четвертый квартал составляет $40 за баррель против ранее ожидавшихся $59 за баррель, WTI - $37 против $54,5 за баррель. В 2021 году этот сорт нефти продолжит дорожать с $45 за баррель в первом квартале до $60 за баррель в четвертом квартале, цена WTI вырастет соответственно с $41 до $56, ожидают эксперты.

Goldman Sachs исходит из предположения, что страны ОПЕК+ не смогут достичь нового соглашения о сокращении добычи в ближайшие месяцы, а принятие любых ответных мер возможно только при еще большем падении цен. При этом, по мнению аналитиков, предыдущее соглашение ОПЕК+ было "несбалансированным и экономически необоснованным".

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу, 6 марта, согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Goldman Sachs Brent WTI

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