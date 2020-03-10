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Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть во втором квартале до $35 за баррель

Bank of America не исключает, что котировки Brent упадут ниже $30 в ближайшие недели

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз средней цены нефти марки Brent во втором квартале до $35 за баррель.

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Также была ухудшена оценка на второе полугодие текущего года - до $40-45 за баррель, сообщается в отчете банка.

Эксперты повысили прогноз поставок из стран ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки с конца марта, поскольку с 1 апреля у государств-участников соглашения не будет обязательств по сокращению нефтедобычи. "С этого момента стимулом для каждой отдельной страны станет максимизация добычи и восстановление своей доли на рынке", - говорится в сообщении Morgan Stanley.

Между тем аналитики Bank of America не исключают падения котировок Brent ниже $30 за баррель в ближайшие недели.

При этом они снизили прогноз на 2020 год до $45 за баррель с $54 за баррель для Brent и до $41 за баррель с $49 за баррель для WTI.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:56 по московскому времени подорожали на 5,1% - до $36,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подскочили на 5% - до $32,7 за баррель.

Morgan Stanley Bank of America

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