ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

На фоне новостей акции Сбербанка ускорили падение

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в условиях волатильности на финансовых рынках, вызванной обвалом цен на нефть, планирует изменить схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Регулятор нашел формулу "без выставления оферты", которая должна устроить миноритарных акционеров, заявил во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы.

Оферта миноритариям должна была выставляться по средневзвешенной рыночной цене за полгода, предшествующие первому этапу сделки по выкупу акций Сбербанка правительством у ЦБ. С учетом обвала котировок на фоне рухнувшей цены на нефть, такая схема фактически стала нереализуемой: оферта из сугубо формальной стала бы выгодной для миноритариев.

Акции Сбербанка днем во вторник ускорили падение после заявления Швецова. На Московской бирже падение акций Сбербанка к 11:19 достигло 14,4% (до 188,26 рубля), "префы" упали на 11,9% (до 185 рублей), до новостей откат бумаг банка вместе со всем рынком составлял 12% и 10% соответственно.

Предложенная правительством и ЦБ схема оферты изначально отличалась оригинальностью и требовала изменений в закон. Выкуп акций у несогласных со сделкой миноритариев должно было осуществлять не правительство, которое выступает приобретателем акций, а продавец, то есть Центробанк. ЦБ и Минфин объясняли это решение уникальностью сделки, а также тем, что в федеральном бюджете невозможно заложить средства для оферты (максимальная сумма, которую теоретически акционеры могут предъявить к выкупу, равна стоимости приобретаемого правительством пакета и исчисляется в триллионах рублей). Оферту предполагалось провести при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи. В свою очередь, цена продажи будет рассчитываться как средневзвешенная цена акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи.

"Появились предложения, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Кризис - китайский иероглиф, который с одной стороны - это опасность, с другой стороны - возможность. Мне кажется, что нам удалось найти серьезные возможности, как извлечь из этой ситуации выгоду по конкретному вопросу. Мы подготовили совместно с правительством и Центральным банком поправки к закону (о схеме продажи контрольного пакета акций Сбербанка - ИФ). Сейчас подготовленный текст находится у юристов. По этому вопросу объявлен перерыв до 16:00", - заявил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров.

Присутствовавший на комитете замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что в целом правительство поддерживает эти поправки, также не раскрыв их содержание.