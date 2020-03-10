Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на рекордных оборотах Мосбиржи

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал торговую неделю с обвального падения blue chips и индексов на рекордных оборотах Мосбиржи, попытки коррекции были нивелированы продажами после открытия бирж в США; фаворитами дня стали выстрелившие "префы" "Сургутнефтегаза" на фоне резкого ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2498,94 пункта (-8,1%), индекс РТС - 1094,18 пункта (-13%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 19,5%.

Доллар вырос до 71,95 рубля (+3,38 рубля), максимум сделок - 72,99 руб. за доллар.

В лидерах отката выступили акции "Татнефти" (-19,5% и -18,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-18,7%), "Роснефти" (-16,9%), "Газпром нефти" (-13,6%), "Сургутнефтегаза" (-13,6%), "Мечела" (-12%), "Россетей" (-11,7%), "РусГидро" (-11,3%), "ФСК ЕЭС" (-11,2%), "Магнита" (-10,5%), "Интер РАО" (-9,4%), "Газпрома" (-9,2%), ВТБ (-9,2%), АФК "Система" (-9%), Сбербанка (-8,5%).

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил на бюджетном комитете Госдумы во вторник, что ЦБ РФ в условиях волатильности на финансовых рынках, вызванной обвалом цен на нефть, планирует изменить схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Регулятор нашел формулу "без выставления оферты", которая должна устроить миноритарных акционеров, отметил он. Оферта миноритариям должна была выставляться по средневзвешенной рыночной цене за полгода, предшествующие первому этапу сделки по выкупу акций Сбербанка правительством у ЦБ. С учетом обвала котировок на фоне рухнувшей цены на нефть, такая схема фактически стала нереализуемой: оферта из сугубо формальной стала бы выгодной для миноритариев.

В ходе заседания комитета по бюджету Госдумы его глава Андрей Макаров сообщил, что оферту для миноритариев Сбербанка планируется заменить заключением акционерного соглашения при сделке ЦБ и правительства. По словам Макарова, цена выкупа акций Сбербанка у ЦБ РФ будет установлена по котировкам за последний месяц до сделки.

Выросли во вторник "префы" "Сургутнефтегаза" (+11,4%), акции ПАО "Полюс" (+5,6%), "Северстали" (+2,5%).

В США в понедельник индексы рухнули более чем на 7% - максимальным темпами с 2008 года: сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубило решение Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке, которое обрушило стоимость нефти и котировки акций нефтяных компаний.

Во вторник в Азии индексы отскочили вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), корректировалась днем вверх Европа, но с открытием бирж в США распродажи возобновились - индекс FTSE сократил прирост до 0,1%, а DAX и CAC40 упали на 0,9-1,6%, американский индекс S&P 500 растет всего на 0,4%.

Японский ВВП в четвертом квартале упал на 7,1% - максимальное падение за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране (предварительно снижение ВВП оценивалось в 6,3%).

Нефть во вторник корректируется после обвала; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $10,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $36,45 за баррель (+6,1% и -24% в понедельник), апрельская цена WTI - $33,24 за баррель (+6,8% и -25% накануне).

Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30, и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения спроса на сырье в связи с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник, что в Кремле не исключают возможность возвращения РФ и Саудовской Аравии к переговорам для выработки компромисса по объемам сокращения добычи нефти. По его словам, Москва видит "относительную волатильность" на сырьевых рынках, вероятно, она продлится какое-то время.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги на рынке акций завершились в глубоком минусе индексов, хотя предпринимались попытки отступить от минимумов.

Повышение "префов" "Сургутнефтегаза" было связано с их традиционной защитной ролью в периоды ослабления рубля. Бумаги "ЛУКОЙЛа" обвалились вслед за просадкой цен на нефть. Сама же компания во вторник сообщила о росте чистой прибыли по МСФО за 2019 год на 3,4%.

Торги на фондовых биржах США начинались с отскока вверх, но затем продажи возобладали. Индекс S&P500 не смог удержаться выше сопротивления 2830 пунктов, которое открывает дорогу к движению в район 2880 пунктов. Во вторник на рынке ждут пресс-брифинга президента США Дональда Трампа относительно мер поддержки экономики и, в частности, корпоративного сектора. Сам президент обещает сообщить о подробностях, но в администрации предупреждают о необходимости более детальной проработки мер. Трамп, тем временем, вновь раскритиковал ФРС относительно недостаточно низких процентных ставок.

Ближайшим сопротивлением для цен Brent выступает психологически важная отметка $40 за баррель. С учетом того, что Саудовская Аравия и Россия пока не отказываются от своих намерений по увеличению нефтедобычи, вряд ли в ближайшее время можно ожидать возвращения котировок хотя бы к уровням прошлой недели ($46). Отчасти оптимизм на рынке во вторник поддерживался ожиданиями скоординированных стимулирующих мер мировых финансовых регуляторов, которые могут позитивно сказаться в том числе на спросе на нефть.

С технической точки зрения рублевый индикатор МосБиржи при сохранении пессимистичных настроений может стремиться к 2150 пунктам (нижняя полоса Боллинджера месячного графика), а долларовый РТС - упасть ниже 1000 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2350-2620 пунктов, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков ИК "Атон", панические настроения в начале недели вызвали два фактора - дальнейшее распространение коронавируса и развал альянса ОПЕК+, вслед за которым последовали заявления со стороны Саудовской Аравии о намерении увеличить производство и предоставить потребителям скидки. Оба обстоятельства оказывают как прямое, так и косвенное воздействие на российскую экономику. Именно поэтому реакция отечественного рынка на эти события оказалась столь значительной. Если рассматривать сложившуюся ситуацию с точки зрения фундаментальных показателей, то она не выглядит критичной по сравнению с ситуацией, сложившейся в кризис 2008 и 2014 годов. Падение цен на нефть Brent до уровня $36 за баррель неизбежно приведет к сокращению доходов бюджета. Но даже если предположить, что среднегодовой уровень стоимости барреля Urals составит $30, то дефицит бюджета можно будет оценить примерно в 2,0% ВВП. Если предположить, что нефть в оставшиеся месяцы 2020 года будет торговаться в диапазоне $30-40 за баррель, то обменный курс рубля будет находиться в промежутке 70-75 руб. за доллар.

Низкие цены на нефть становятся базовым сценарием на 2020 год в отсутствие сделки ОПЕК+. При сохранении текущих макропараметров (при долларе в 75 руб. и нефти Brent в $35) возможно снижение EPS (прибыли на акцию) российских нефтегазовых компаний на 40-55% и среднюю дивидендную доходность в секторе в районе 6%. При этом российские нефтяные компании неплохо выглядят на фоне глобального нефтяного сектора, учитывая низкие общие затраты на баррель добычи ($9,2-11,1 за баррель нефтяного эквивалента) и умение "затягивать пояса" в непростые времена (снижая капитальные расходы, в особенности, на геологоразведку, как это было после 2014 года), отмечают аналитики.

Время для новых покупок российских акций пока не пришло, так как риски и неопределенность перевешивают потенциальную доходность. Высокая волатильность и неопределенность с основными экономическими параметрами (в первую очередь, глобальными) будут основным сдерживающим фактором для инвесторов в акции. Центральные банки готовят новые стимулирующие меры, риски, связанные с распространением вируса, продолжают увеличиваться - в такой ситуации золото, как защитный инструмент, продолжит пользоваться спросом. Из акций интерес представляют "префы" "Сургутнефтегаза", так как девальвация рубля приводит к переоценке "денежной подушки" компании (порядка $50 млрд) и росту дивидендной доходности (при сохранении курса на уровне минимум 75 руб./$1 до конца года, дивдоходность за 2020 год может превысить 25%). Также к ослаблению рубля имеют чувствительность акции "РусАла" и "Фосагро" (+52% и +23% на уровне EBITDA соответственно). Также можно выделить акции компаний интернет-сектора ("Яндекс", Mail.ru), телекомов (МТС, VEON) и некоторых финансовых институтов (Сбербанк, TCS Group и "Московская биржа" ) как привлекательные активы, которые можно подбирать после стабилизации рынков, полагают эксперты "Атона".

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ценовая война на рынке нефти непосредственно касается отечественных компаний, поэтому резкая просадка бумаг "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Татнефти" вполне объяснима. Слабый рубль позитивно повлиял на бумаги металлургов, хотя лидерами в секторе продолжают оставаться производители благородных металлов. Также подскочили "префы" "Сургутнефтегаза", которые традиционно используются в качестве хеджирующего инструмента от слабости рубля. Индекс МосБиржи вошел в зону "медвежьего" рынка. С другой стороны, коронавирус когда-то закончится, как закончится и ценовая война на рынке нефти. Рынок выше 3000 пунктов по индексу МосБиржи не был дорогим, а уж на текущих уровнях он и вовсе кажется дешевым для долгосрочных инвестиций.

Европейские индексы пытались ликвидировать часть потерь, которые они понесли в разгромный понедельник. Лидерство в движении рынка вверх захватил сектор нефти и газа, который особенно сильно пострадал накануне. Инвесторы получают очередные приятные вести о мерах стимулирования. В США Трамп объявил о подготовке очередных налоговых послаблений. В Японии министр финансов заявил о разработке пакета экономических мер. Также нельзя исключать очередное снижение ставки ФРС, если доходности по казначейским обязательствам считать ориентиром будущих решений. В еврозоне уточнили ВВП за IV квартал: рост составил 1,0% при ожиданиях 0,9%.

Во вторник Минэнерго РФ планирует провести совещание с основными нефтяными компаниями, где одним из вопросов будет стратегия дальнейшего взаимодействия с ОПЕК. Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков также сообщил, что в Кремле не исключают возобновление диалога с Саудовской Аравией по вопросам взаимодействия на рынке нефти. В остальном ожидается поток новостей по планам сокращения расходов американских сланцевых компаний. Многие аналитики сектора утверждают, что на уровне $50 за баррель многие проекты становятся убыточными, не говоря о тех, которые функционировали в условиях постоянного отрицательного денежного потока. Снижение ставки ФРС вряд ли им поможет, так как финансирование индустрии главным образом происходило за счет размещения мусорных облигаций.

В США в начале торгов индексы акций неуверенно растут, полноценным отскоком это не назовешь, так как стимулируется он заявлениями по поводу очередных мер поддержки экономики. В секторе сланцевой индустрии также может произойти отскок, но на рынке растет уверенность, что такие компании, как Chesapeake Energy, Oasis Petroleum Inc., обречены на банкротство. В Deutsche Bank полагают, что даже до обвала котировок нефти в понедельник почти две трети сланцевых проектов являлись убыточными. Фактически Саудовская Аравия и РФ сделали весьма сильный намек США, что не стоит тянуть все одеяло на себя, тем более что вся долларовая система находится в зоне риска. В долгосрочной перспективе многие российские акции уже сегодня являются дешевыми, а вероятное их дальнейшее падение лишь усилит данное положение, считает Кочетков.

Как отмечает директор по инвестициям компании "Сбербанк управление активами" Ренат Малин, для ОПЕК важна высокая цена на нефть для поддержания расходов бюджета. Для России комфортна цена почти в два раза ниже, так как бюджетное правило нивелирует эффект от цен выше $43 за баррель - эти доходы идут в стабфонд. Учитывая высокий уровень золотовалютных резервов, накопленных за предыдущие годы, а также объем средств в госфондах, бюджет РФ может выдержать низкие цены более продолжительное время.

Для российских нефтедобывающих компаний себестоимость добычи нефти - ниже $30 за баррель. Для большинства компаний в США, занимающихся сланцевой добычей, цена ниже $50 в долгосрочной перспективе невыгодна. Однако многие сланцевые компании хеджируют краткосрочные риски снижения цен. Логика выхода из сделки для России в увеличении доли рынка.

Если страны ОПЕК будут следовать намерениям по увеличению добычи, то мировые цены на нефть будут находиться под давлением. Тем не менее, ситуация с ценами на нефть управляемая - снижение негативно влияет на ценообразование акций нефтяных компаний, но одновременно с этим дает хороший импульс для мировой экономики, которая находится в ситуации краткосрочного производственного шока из-за коронавируса. Стабилизация спроса может вернуть котировки на более устойчивый уровень $40 за баррель в течение нескольких месяцев, комфортный для экономики России. В таком случае среднесрочные значения курса рубля останутся близко к уровням, которые были до этих событий.

На фоне потенциального роста производства и увеличения объема предложения товаров инфляционные ожидания начинают снижаться, напрямую влияя на ожидания относительно уровня процентных ставок. Чем ниже процентные ставки, тем более охотно компании выходят на долговой рынок, предпочитая занимать деньги, выпуская облигации, более активно выкупают на бирже свои акции. Такая ситуация постепенно приводит к снижению процентных ставок не только по банковским депозитам для физических лиц, но и кредитам, отмечает Малин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Костромская энергосбытовая компания" (-11,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-11,3%), ПАО "Фармсинтез" (-11,1%), "Аптечной сети 36,6" (-10,9%), "Трубной металлургической компании" (-10,9%).

Подорожали бумаги Polymetal (+6,3%), "Акрона" (+5,5%), "ФосАгро" (+3,5%), ГДР TCS (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил рекордные 248,733 млрд рублей (из них 49,385 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 36,019 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа").