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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Доллар потерял 1,3% в паре с иеной на фоне новой волны ухода от рисков

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Доллар США теряет 1,3% в паре с иеной после максимального почти за 7 лет укрепления относительно японской валюты по итогам предыдущей сессии.

Спрос на активы "тихой гавани" вновь повышается на фоне продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру, а также в связи с отсутствием конкретики в отношении планов США по поддержке экономики.

Курс доллара по данным на 8:45 по Москве в среду составляет 104,25 иены по сравнению с 105,64 иены на закрытие предыдущей сессии. Накануне, 10 марта, доллар взлетел в цене на 3,2% относительно иены - максимальными темпами с 2013 года - благодаря обещаниям президента США Дональда Трампа провести через Конгресс ряд мер, которые позволят ограничить негативные последствия эпидемии коронавируса для американской экономики.

Во вторник Трамп провел встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения его инициативы по снижению налога на оплату труда, а также введения адресных мер для поддержки туризма наряду с другими возможными шагами для стимулирования экономического роста.

Согласно информации агентства Bloomberg, Трамп хотел бы, чтобы каникулы по выплате налога на заработную плату действовали до завершения президентских выборов в стране в ноябре текущего года.

По итогам встречи американский президент признал, что консенсуса относительно того, как действовать, пока нет, но выразил уверенность, что экономика США справится с нынешними трудностями.

Курс евро к доллару подскочил в среду на 0,5% - до $1,1342 после падения на 1,5% накануне.

В центре внимания трейдеров заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг, 12 марта. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕЦБ поддержать экономику, сообщил источник в руководстве ЕС.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, однако, не ожидают изменения ключевых процентных ставок европейским Центробанком 12 марта.

Курс евро к иене опустился в ходе торгов на 0,8%, до 118,24 иены.

США Япония Дональд Трамп

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