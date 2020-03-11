Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4-2,3%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips вслед за выросшей накануне фондовой Америкой и подорожавшей нефтью; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,4-2,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2537,67 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1119,74 пункта (+2,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 71,32 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпрома" (+2,7%), "Татнефти" (+2,6% и +2,7% "префы"), "Мечела" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,6%), АФК "Система" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "Россетей" (+2,1%), "РусГидро" (+2,1%), "Мосбиржи" (+2%), "Газпром нефти" (+1,8%), ВТБ (+1,8%), "Роснефти" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,5%), "Распадской" (+1,5%), "Северстали" (+1,3%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,9%).

В США индексы во вторник выросли на 4,9-5%, проведя крайне волатильную торговую сессию, рынок восстановил примерно половину потерь, зафиксированных днем ранее, пишет MarketWatch.

В понедельник индексы рухнули более чем на 7%, максимальными темпами с 2008 года. Сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубил падение цен на нефть, обрушившее котировки акций нефтяных компаний.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом намерен провести через Конгресс ряд мер, которые позволят ограничить негативные последствия эпидемии коронавируса для американской экономики, поддержало рынок акций.

Во вторник Трамп провел встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения его инициативы по снижению налога на оплату труда, а также введения адресных мер для поддержки туризма наряду с другими возможными шагами для стимулирования экономического роста.

По итогам встречи Трамп признал, что консенсуса относительно того, как действовать, пока нет, но выразил уверенность, что экономика США справится с нынешними трудностями.

В среду в Азии вновь преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 2,3%, китайский Shanghai Composite теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 2,5%).

Правительство Австралии в среду объявило о выделении 2,4 млрд австралийских долларов ($1,56 млрд) на меры в области здравоохранения в условиях вспышки коронавируса COVID-19. Средства будут направлены на первую медицинскую помощь, уход за пожилыми людьми, меры по предупреждению распространения заболевания, лечение заразившихся пациентов и исследования. Ожидается, что в четверг власти страны обнародуют план стимулирования экономики, пишет Bloomberg.

Нефть утром в среду растет на ожиданиях стимулов по поддержке экономики США, однако на настроения участников рынка влияет неопределенность, связанная со сроками и масштабами этих мер; цена Brent находится на $1,2 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $37,66 за баррель (+1,2% и +8,3% накануне), апрельская цена WTI - $34,59 за баррель (+1,2% и +10,4% во вторник).

Белый дом и Конгресс во вторник активно обсуждали меры по поддержке экономики США и снижения налоговой нагрузки на граждан. Однако детали и сроки объявления этих мер пока неизвестны, и одни эти шаги, говорят эксперты, вряд ли смогут изменить ситуацию на рынках.

Цены на нефть отыграли примерно половину падения, которое произошло в понедельник после того как Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что спрос на рынке акций в среду останется под давлением из-за неопределенности в отношении глобальной экономики. Обещание президента США объявить пакет мер поддержки экономики (включая, возможно, снижение налогов для занятых) вызвало некоторый оптимизм на американском фондовом рынке во вторник, но пока не было выполнено (президент не появился на вечерней пресс-конференции). Индикаторы волатильности остаются на повышенных уровнях.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что ожидает технической рецессии в Австралии к июню. На валютном рынке в начале торгов не исключено повышение доллара, но снижение готовности к принятию риска отчасти компенсируется ослаблением доллара США к корзине мировых валют (индекс доллара DXY находится примерно на 4% ниже максимума, зафиксированного 20 февраля текущего года).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи накануне финишировал в зоне "медвежьего" рынка, не удержав отметку 2580 пунктов. По сценарию "медвежьего" рынка сначала можно ждать тестирования на прочность линии сопротивления в районе 2580 пунктов с последующим потенциальным снижением до 2200-2300 пунктов.

В понедельник президент США Трамп озвучил свои предложения по очередному снижению налоговой нагрузки на бизнес. Падение цен на нефть выгодно для авиакомпаний, тем более, что они синхронно объявили о сокращении рейсов и других мерах по снижению экономического влияния COVID-19. Большинство участников рынка сходится во мнении, что падение индексов еще не завершилось. Существует много неопределенности с последствиями COVID-19, а также ценовой войны на рынке нефти. Разорение части сланцевых компаний приведет к потере доверия на рынке мусорных облигаций, а также может сказаться на ведущих американских банках. В Австралии правительство анонсировало пакет мер поддержки здравоохранения на 2,4 млрд австралийских долларов, однако на рынке считают, что этих мер недостаточно.

На рынке нефти сразу несколько позитивных новостей. Во-первых, Минэнерго США объявило о приостановке продажи нефти из стратегических резервов на фоне неблагоприятной ценовой обстановки. Несколько сланцевых компаний, включая Occidental Petroleum, объявило о существенном сокращении инвестиций в новые проекты, а также о сокращении операций на дорогостоящих проектах. С другой стороны, Саудовская Аравия пока сообщила о наращивании добычи в апреле, а также о своем отказе от новых переговоров с Москвой. Однако сокращение производства в США может стать поводом для возвращения переговорного процесса в ОПЕК+, полагает Кочетков.