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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Россия будет представлена на техкомитете ОПЕК+ 18 марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия будет представлена на заседании технического комитета ОПЕК+, запланированном на 18 марта, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Безусловно. Да, наши представители будут", - сказал он.

"Я еще раз повторю, у нас на самом деле в рамках Хартии формат взаимоотношений остался, не изменился. Мы с коллегами продолжаем ситуацию мониторить, будем общаться, потому что ситуация на рынке - это важно для всех", - отметил министр.

В конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого на выходных Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке.

ОПЕК+ Россия

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