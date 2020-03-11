Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛ" за пять лет стал устойчивее к ценовым колебаниям

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" сейчас еще лучше подготовлен к низкой цене на нефть, чем пять лет назад, заявил глава компании Вагит Алекперов в ходе конференц-звонка в среду.

Комментируя текущую ситуацию на мировом рынке нефти, он сказал: "Пока сложно говорить, как сложится ценовой баланс на рынке нефти". "Будем надеяться, что падение спроса из-за коронавируса - это временный фактор", - добавил Алекперов.

При это он подчеркнул, что "ЛУКОЙЛ" сегодня готов к ценовым колебаниям еще лучше, чем пять лет назад, и способен успешно преодолеть ценовой кризис: "Цена на нефть падает не впервые, мы привыкли работать в условиях волатильности. Чистый долг "ЛУКОЙЛа" близок к нулю. Уверен, что мы лучше подготовлены к ценовым колебаниям, чем пять лет назад".

Алекперов надеется, что в марте ОПЕК+ найдет приемлемый вариант, который позволит стабилизировать цены на нефтяном рынке. "Я глубоко убежден, что в такой ситуации, как сегодня, с проблемой с вирусом, с проблемой с экономикой в Китае, производителям нефти надо координировать свои действия", - подчеркнул он.

Техкомитет ОПЕК+ уже давно назначен на 18 марта, и пока нет решения о его отмене в связи с тем, что 6 марта страны ОПЕК+ не продлили сделку об ограничении нефтедобычи после марта.

После того, как странам ОПЕК+ не удалось прийти к согласию, цены на нефть рухнули почти в два раза - с $50 до $31 за баррель.

О дивидендах

Расчетный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 2019 год составляет 542 рубля на акцию, сообщил Алекперов. "Это в два с лишним раза выше дивидендов по итогам 2018 года", - сказал он.

"Напомню, что в 2019 году мы также распределили значительный объем капитала через обратный выкуп акций - это эквивалентно дивидендам в размере более 350 рублей на акцию. То есть суммарный объем распределения капитала в расчете на акцию по итогам 2019 года может составить почти 900 рублей", - добавил Алекперов.

По его словам, совет директоров даст соответствующие рекомендации по дивидендам по второй половине апреля.

"ЛУКОЙЛ" недавно начал применять новый принцип расчета дивидендов - не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Скорректированный FCF определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций компании.

Ранее аналитики рассчитали, что минимальный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" по итогам 2019 года может составить 540-550 рублей на акцию с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов в размере 192 рублей на акцию.

Главе "ЛУКОЙЛа" Алекперову принадлежит около 25% акций компании, Леониду Федуну - около 10%.

Квазиказначейский пакет акций в конце прошлого года сократился до нуля. Уставный капитал компании состоит из 17 321 644 рублей и поделен на 692 млн 865 тыс. 762 акций номиналом 2,5 копейки каждая.