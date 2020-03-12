Нефтяники пришли в Минэнерго обсудить, как жить без сделки ОПЕК+

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Руководители российских нефтегазовых компаний собрались на совещание у министра энергетики Александра Новака для обсуждения ситуации на нефтяных рынках.

На заседании присутствуют президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, руководитель "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Татнефти" Наиль Маганов, глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, член совета директоров "Иркутской нефтяной компании" Сергей Донской, а также представитель "Роснефти".

На вопрос ожидавших их у здания Минэнерго журналистов, "при какой цене нефти вам комфортно", Богданов ответил: "Мне комфортно, когда вас рядом нет".

Маганов был более словоохотлив, заметив, что "не критично даже $8 за баррель".

Михельсон, отвечая на вопрос, "оказывает ли на вас влияние коронавирус" заявил: "Вот и отойдите подальше, а то вдруг заразитесь".

До заседания ОПЕК+ на прошлой неделе, российские нефтяники в основном высказались за продление текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки (всеми странами ОПЕК+) на второй квартал, однако была озвучена и другая позиция: не продлевать соглашение, а подумать о том, что пока страны ОПЕК+ сокращают производство, другие страны, не удерживаемые пактом, его увеличивают, наращивая свою долю на рынке.

Заседание ОПЕК+ проходило в условиях падения спроса и цен на нефть, технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку на весь год, углубив сокращения на 0,6-1 млн б/с на второй квартал.

ОПЕК во главе с Саудовской Аравией выступила за продление сделки на год с углублением на 1,5 млн б/с, а затем и с увеличением сокращений на 1,5 млн б/с на весь год.

Позиции России и Саудовской Аравии оказались слишком непримиримыми, и сделка ОПЕК+ распалась.

Как сказал Новак после заседания ОПЕК+, с 1 апреля ни у кого нет обязательств по сокращению нефтедобычи. "Мы подписали только что документ совместный, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках Хартии (ОПЕК+ - ИФ). Что касается сокращений - наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения, с 1 апреля этого года у нас нет, ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению", - сказал российский министр.

Комментируя перспективы увеличения нефтедобычи Россией с 1 апреля, он отметил: "Это будет зависеть от планов компаний, в первую очередь. Нужно будет с компаниями пообщаться. Скажем так, не обсуждали такой вариант".

В минувшие выходные Саудовская Аравия объявила о том, что будет наращивать нефтедобычу, предложив покупателям скидки. Это обрушило и без того падавшие цены на нефть до $31 за баррель. Позднее котировки слегка восстановились, до $36 за баррель, но в четверг продолжают падать из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса - ВОЗ признала ситуацию пандемией. Так, президент США Дональд Трамп объявил в среду вечером, что вводит карантин на въезд в США из Европы. В результате цены на нефть падают сегодня до $32 за баррель.

В среду Алекперов заявлял, что поддерживал продление сделки ОПЕК+ и собирается донести свою позицию на совещании у Новака. "Я глубоко убежден, что в такой ситуации, как сегодня, с проблемой с вирусом, с проблемой с экономикой в Китае, производителям нефти надо координировать свои действия", - подчеркнул глава "ЛУКОЙЛа".