Греф и два его заместителя 10 марта докупили акции Сбербанка

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф 10 марта увеличил долю в уставном капитале Сбербанка с 0,0031% до 0,00399%, следует из материалов кредитной организации.

Доля Грефа в общем объеме обыкновенных акций выросла с 0,003% до 0,0039%.

Зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов нарастил свою долю в уставном капитале банка с 0,0017% до 0,0021%. Размер доли обыкновенных акций у Морозова увеличился с 0,001% до 0,0014%. Сделка также прошла 10 марта.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов нарастил свою долю в уставном капитале банка с 0,00059% до 0,00081%. Доля обыкновенных акций у Кузнецова выросла с 0,0006% до 0,00085%.

Топ-менеджеры Сбербанка регулярно приобретают акции и облигации кредитной организации.

Так, 6 марта банк раскрыл информацию о том, что зампред правления Сбербанка Анатолий Попов увеличил долю в капитале кредитной организации с нуля до 0,00029% (0,00030% обыкновенных акций). Ранее, в январе 2019 года, Попов продал свой пакет акций Сбербанка, но тогда эта информация не раскрывалась.

Средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка 10 марта 2020 года составила 197,85 рубля, следует из данных "Московской биржи".