Правительство РФ запланировало потратить в этом году 600 млрд рублей из ФНБ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует потратить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году 600 млрд рублей, в том числе и на покупку акций Сбербанка у Банка России, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации, где в субботу рассматривается соответствующий закон.

При этом Минфин ждет от нефтяников около 500 млрд рублей для пополнения фонда.

"По сделке с ЦБ. Мы планируем ее совершить после выхода закона. Сразу хочу сказать, что у нас достаточно будет ресурсов Фонда национального благосостояния, чтобы и приобрести этот актив, и профинансировать в текущем году все те дополнительные, обязательства, которые возникают в связи с реализацией послания", - заявил Силуанов.

"За счет чего? За счет того, что мы храним наши резервы в валюте. Валюта переоценена, исходя из новых курсов. Общий объем поступлений вырос, исходя из переоценки Фонда национального благосостояния, - сказал он. - И второе - у нас в этом году действует механизм демпфера, когда при высоких ценах на нефть мы доплачиваем нефтяникам. В прошлом году такая доплата составила 500 млрд рублей".

"А в этом году мы, наоборот, будем получать от нефтяников те доходы, которые они получают от премиальных цен на внутреннем рынке на нефтепродукты, - добавил министр. - Это тоже, по нашим оценкам, даст в ФНБ около 500 млрд рублей".

"Поэтому мы рассчитываем, что в текущем году из ФНБ заберем порядка 600 млрд рублей, - сказал он. - И профинансируем в полном объеме наши расходные обязательства и ту сделку, которая у нас предусмотрена по выкупу актива у ЦБ РФ - акций Сбербанка".

Покупка акций Сбербанка

Закон о покупке правительством РФ у Банка России пакета акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния был принят Госдумой в третьем чтении 12 марта, Советом Федерации он рассматривается в субботу.

Итоговая версия закона была существенно доработана.

Выставление обязательной оферты миноритариям заменили акционерным соглашением, так как собственником пакета и в том, и в другом случае является государство. Само акционерное соглашение будет разрабатываться, пояснял ранее замминистра финансов Владимир Колычев.

Цене выкупа акций правительством будет установлена по котировкам за последний месяц до сделки, а не за 6 месяцев, как предполагалось ранее. Из текста законопроекта исключили сроки и график перечисления в федеральный бюджет прибыли, которую ЦБ получит в результате продажи правительству пакета акций Сбербанка. Кроме того, ЦБ вместо 700 млрд рублей получит от продажи Сбербанка 300 млрд рублей, плюс в схеме появляется своего рода "переменный платеж" в размере 200 млрд рублей, компенсирующий убытки ЦБ по итогам продажи санируемых банков.

Силуанов ранее заявлял, что сделка по продаже доли ЦБ РФ в Сбербанке может быть совершена одним траншем в апреле 2020 года.

Объем ФНБ на 1 марта 2020 года составил 8 трлн 249 млрд 592 млн рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд. ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Исходя из котировок на "Московской бирже" по состоянию на 13 марта, текущая рыночная стоимость пакета ЦБ РФ в Сбербанке - около 2,2 трлн рублей.