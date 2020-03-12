Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 4,1-4,9%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим падением цен blue chips вслед за продолжающимся обвалом мировых площадок и нефти на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 4,1-4,9%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2390,33 пункта (-4,1%), индекс РТС - 1032,66 пункта (-4,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 7,5%.

Доллар вырос до 73,9 рубля (+0,95 рубля).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (-7,5%), "Мечела" (-7,1%), АФК "Система" (-7%), "Аэрофлота" (-6,3%), "Татнефти" (-6,2%), "ЛУКОЙЛа" (-5,8%), ВТБ (-5,7%), "Интер РАО" (-5,3%), "РусГидро" (-5,2%),"ФСК ЕЭС" (-5,2%), "Распадской" (-5,1%), "НОВАТЭКа" (-5,1%), "АЛРОСА" (-4,9%), "Магнита" (-4,9%), "Сургутнефтегаза" (-4,7%).

Подросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,8%) на фоне роста доллара.

В США индексы накануне упали на 4,7-5,9%, Dow Jones (-5,9%) потерял около 1465 пунктов и вошел в "медвежий" тренд, опустившись более чем на 20% по сравнению с рекордным пиком, достигнутым в прошлом месяце. Давление на рынок оказали усиливающиеся тревоги по поводу распространения коронавируса и неопределенность вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.

Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

В Азии в четверг падение индексов ускорилось (японский Nikkei 225 упал на 4,4%, гонконгский Hang Seng теряет 3,6%, китайский Shanghai Composite теряет 1,6%), дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 3,9%).

Рынки Японии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Сингапура и Индонезии также находятся в зоне "медвежьего" тренда.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский президент в обращении к гражданам. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Как США, так и Италия уже объявили о выделении средств на борьбу с COVID-19, а также на преодоление негативных последствий коронавируса для их экономик.

В четверг власти Австралии сообщили, что направят 17,6 млрд австралийских долларов ($11,4 млрд) на поддержку экономики в условиях пандемии. Стимулирующие меры будут включать в себя, в частности, выделение субсидий малому и среднему бизнесу, а также поддержку безработных и пенсионеров, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Тем временем Китай намерен вновь смягчить нормативы резервных требований для банков, чтобы поддержать кредитование частных компаний, несущих серьезные потери из-за коронавируса.

Нефть

Нефть утром в четверг также продолжает снижаться на фоне новостей о закрытии на месяц въезда в США для граждан ЕС из-за коронавируса; цена Brent находится на $1,85 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $34,39 за баррель (-3,9% и -3,8% накануне), апрельская цена WTI - $31,63 за баррель (-4,1%).

Принятые США меры показывают, как пандемия коронавируса все сильнее влияет и на бизнес, и на жизнь граждан разных стран. При этом участники рынка все выше оценивают риск наступления рецессии.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", решение ВОЗ объявить о пандемии коронавируса закономерно повергло мировые площадки в состояние паники, причем основная волна распродаж накрыла западные рынки уже после завершения торгов на "Московской бирже" в среду. США объявили о запрете рейсов из Европы, а обращение Трампа способствовало усилению снижения - фьючерсы на S&P 500 утром в четверг обвалились на 4%. В результате эксперты ожидают панических распродаж, которые могут способствовать откату индекса РТС более чем на 5%.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также ожидает углубления коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Ни внеочередное снижение процентной ставки Банком Англии (с 0,75% до 0,25%), ни пакет мер поддержки экономики, анонсированный (но не детализированный) президентом США, не показались трейдерам достаточно убедительными, чтобы приостановить процесс "ухода от риска". В чем еще раз убедились участники рынка, так это в сильной обеспокоенности властей проблемой распространения коронавируса, что подтвердилось, в частности, ограничением на въезд в США из стран Европы.

Тем временем Ирак и Кувейт снизили цены на нефть с поставкой в апреле, что оказало дополнительное давление на котировки нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение доллара из-за нового всплеска волатильности на мировых рынках.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает, что активное распространение коронавируса за пределами Китая продолжает давить на рисковые активы, приводя к их существенному снижению. В среду количество заболевших вне Китая выросло более чем на 7 тыс. человек, что составляет темп роста порядка 19%. Это указывает, что пока большинству стран не удается справиться с распространением инфекции. В результате инвесторы начинают пересматривать свои ожидания по влиянию коронавируса на мировую экономику в сторону увеличения, что способствует новым волнам продаж в рисковых активах и бегству в активы-убежища.

ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией, что поддержало негативные настроения на рынках. Различные страны применяют меры по недопущению распространения инфекции. Так, в Италии введен повсеместный карантин. Япония готовится объявить режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. В США на 30 дней закрыт въезд пассажирам из Европы. Однако данные меры сказываются на экономической активности, что поддерживает страхи инвесторов.

На этом фоне индекс МосБиржи может упасть в район 2400-2450 пунктов. При этом в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в ходе торгов рынок может попытаться уйти под нижнюю границу данного диапазона, считает Зварич.