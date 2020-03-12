Бивалютная корзина подорожала на 1,31 рубля утром в четверг

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро начали активный рост в начале торгов четверга на "Московской бирже", бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,31 рубля к уровню закрытия среды и составила 78,4 рубля.

Рубль обновил минимумы с февраля-марта 2016 года на фоне очередной волны падения мировых рынков капитала и падения котировок нефти из-за угрозы пандемии коронавируса для мировой экономики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,69-74,11 рубля за доллар. По итогам первых 4 минут торгов курс вырос на 1,1 рубля и составил 74,05 рубля за доллар. Евро подрожал на 1,56 рубля, до 83,715 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,58 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,69 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов четверга на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику.

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду существенным падением. Dow Jones Industrial Average потерял около 1465 пунктов и вошел в "медвежий" тренд, опустившись более чем на 20% по сравнению с рекордным пиком, достигнутым в прошлом месяце.

Давление на рынок оказали усиливающиеся тревоги по поводу распространения коронавируса и неопределенность вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания. Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский президент в обращении к гражданам. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают падение в четверг после обвала американских индексов по итогам предыдущей сессии, в результате которого Dow Jones Industrial Average вошел в "медвежий" тренд. Рынки Японии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Сингапура и Индонезии также находятся в зоне "медвежьего" тренда.

Котировки нефти продолжают снижаться. Майские фьючерсы на Brent к 10:06 по Москве дешевели в Лондоне на 4,14% к уровню предыдущего закрытия и торговались у $34,31 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-йоркской товарной бирже на 4,12% - до $31,62 за баррель.

Котировки ускорили снижение после объявления Трампа о запрете въезда в США для европейцев. Принятые США меры показывают, как пандемия коронавируса все сильнее влияет и на бизнес, и на жизнь граждан разных стран. При этом участники рынка все выше оценивают риск наступления рецессии.