Рубль немного сократил потери к доллару и евро вечером в четверг

Однако российская валюта все равно остается в заметном минусе на фоне мировой нестабильности

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль немного сократил потери по отношению к доллару и евро в ходе вечерних торгов четверга, но все равно остался в заметном минусе на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 74,74 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,79 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (на пике роста доллар достигал отметки 75,49 руб./$1). Евро стоил 82,8125 руб./EUR1, подорожав на 0,66 рубля (дневной максимум - 84,85 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к этому времени на 1,28 рубля - до 78,37 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль вновь заметно снижается к доллару и евро на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Кроме того, негативное влияние на динамику нацвалюты оказывает падение нефтяных котировок из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Продажи валюты Центробанком оказывают лишь косметическую поддержку рублю, не меняя общий настрой; эффект от этих действий регулятора, скорее всего, проявится лишь через некоторое время, так как здесь важен накопленный объем валютных продаж, но локально существующие объемы не способны сдержать падение, полагают аналитики.

Американские индексы тоже падают

Американские фондовые индексы открылись в четверг падением на 6,7-7,2%, а к 19:00 по московскому времени их снижение достигло 8,3-9,1%, на фоне роста опасений по поводу распространения коронавируса и неопределенности вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.

Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. Президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили падение в четверг после обвала американских индексов. Рынки Японии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Сингапура и Индонезии вошли в зону "медвежьего" тренда. Европейские фондовые индексы теряют вечером 12 марта от 10% до 14%. Российский рынок акций упал на 8,3% по индексу МосБиржи, падение же индекса РТС составило 11%.

Нефть стремительно дешевеет

В свою очередь цены на нефть заметно падают на торгах в четверг на растущих опасениях падения спроса. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве составила $33,28 за баррель, что на 7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 4,43% - до $31,52 за баррель.

Нефтеперерабатывающие компании в Европе, включая Royal Dutch Shell, BP, Total и OMV, закупают нефть у Saudi Aramco в объемах выше обычного уровня из-за снижения цены, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, Саудовская Аравия предлагает нефть сорта Arab Light с поставкой в Роттердам по цене $25 за баррель, что намного ниже стоимости нефти российской марки Urals.

В среду, 11 марта, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 920 тыс. б/с - до 60 тыс. б/с. В то же время, Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США ожидает первого с 2016 года падения добычи в стране в следующем году, поскольку обрушение нефтяных цен вынуждает компании сокращать капитальные расходы.

Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), запланированное на 18 марта, вероятно, будет отменено, хотя пока окончательного решения еще нет, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в нынешних условиях целесообразнее провести заседание техкомитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции, при этом высказал сомнения насчет даты.

Мнения аналитиков

"Сегодня на внутреннем валютном рынке наблюдается существенное ослабление курса рубля под давлением негативных внешних факторов. Все рисковые активы в четверг чувствуют себя довольно слабо, значительно падают в цене энергоносители, снижаются все фондовые рынки. В этой ситуации давление на рубль вполне логичное, и в моменте мы видели рост доллара почти до 75,5 руб./$1. В краткосрочной перспективе при ухудшении ситуации на мировых рынках доллар на некоторое время может закрепиться выше уровня 75 руб./$1, но в среднесрочной перспективе наиболее вероятен сценарий возврата американской валюты в диапазон 70-75 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, рубль в четверг продолжил падение, заметно опережая в течение дня своих "коллег" по emerging markets. Новостной фон, касающийся распространения коронавируса, пока лишь ухудшается с каждым днем, и в подобных условиях рублю ничего не остается, кроме как продолжать отступление даже при поддержке валютных продаж Банка России.

При этом пока совершенно не ясно, когда и при каких условиях внешний фон может хотя бы немного улучшиться, поэтому для ЦБ сейчас нет смысла тратить валютные резервы в больших количествах для поддержания рубля в условиях глобального негатива на внешних рынках. В случае дальнейшего обесценения рубля наиболее эффективным противодействием этому останется повышение ключевой ставки ЦБ.

В свою очередь аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отмечает, что тектонические изменения на рынке нефти, где котировки Brent упали в марте с $55,4 до $34 за баррель из-за развала ОПЕК+ и распространения коронавируса, вносят кардинальные изменения в платежный баланс РФ. При сохранении текущих котировок нефти и курса рубля сальдо счета текущих операций в оставшиеся месяцы этого года может оказаться отрицательным и составит "минус" $28,6 млрд ("минус" $11,4 млрд по итогам года), что не покроется объемом продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в рамках бюджетного правила (около $9 млрд) и приведет к исчерпанию избытка валютной ликвидности в банковском секторе.

Такая оценка сделана в предположении падения импорта услуг по транспорту и поездкам (в 2 раза год к году) из-за коронавируса, роста ВВП в номинальном выражении (реализация нацпроектов), что будет ограничивать снижение импорта. "Также мы не предполагаем заметный рост экспорта газа и нефти в физическом выражении. Однако по итогам марта ожидается сальдо все еще положительным ($2,8 млрд), что сдерживает сейчас рубль от дальнейшего ослабления. Кроме того, поддержку рублю оказывают ожидания, что ОПЕК+ в ближайшие месяцы вновь договорится о сокращениях", - пишет Порывай.

"Уже в апреле, когда сальдо станет отрицательным ("минус" $1,6 млрд), а на нефтяной рынок придет дополнительный объем нефти от Саудовской Аравии, которая обещала нарастить добычу на 3 млн баррелей в сутки, рубль может продемонстрировать движение в район 80 руб./$1. По нашей оценке, это равновесный уровень при текущей нефти. Негативное влияние на курс в этом году окажет и отсутствие притока капитала нерезидентов в госсектор или даже вывод капитала, который в прошлом году оказал существенную поддержку курсу рубля", - полагает аналитик Райффайзенбанка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 13 марта на 2,56 рубля, до 74,0274 руб./$1, и поднял курс евро на 2,64 рубля, до 83,6584 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг на 3,02 рубля по отношению к среде и составил 74,5645 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве прибавил 2,88 рубля и составил 74,6915 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 606,736 млн, из которых $1 млрд 448,92 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 157,816 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос за день на 2,93 рубля, до 83,9094 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени прибавил 2,68 рубля и составил 83,9358 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR745,603 млн, из которых EUR237,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR508,092 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в четверг снижение по сравнению с предыдущим торговым днем благодаря мерам российских регуляторов по насыщению рынка краткосрочной ликвидностью, вместе с тем стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов выросла, отражая опасения участников рынка относительно возможного роста ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 3 б.п., до 6,18% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла за день на 4 б.п. - до 6,33% годовых, на срок 3 месяца - на 9 б.п., до 6,38% годовых, на срок 6 месяцев - на 5 б.п., также до 6,38% годовых.