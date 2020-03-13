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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

ЦБ 13 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что 13 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей.

Регулятор считает нынешний уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы. Однако он решил провести аукцион репо "тонкой настройки", "принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран".

Банк России сохранил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд.

ЦБ продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности в том числе с учетом ее развития.

Банк России США

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