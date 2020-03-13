Экономисты резко ухудшили прогнозы по ВВП США на 2020 год из-за COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Экономисты резко ухудшили прогнозы по ВВП США на текущий год: они ожидают сокращения экономики во втором квартале и не исключают возможности рецессии в случае дальнейшего распространения коронавируса в мире, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal.

Также эксперты ожидают снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), возможно, неоднократного, в этом году.

Опрос WSJ, в котором участвовали 55 экономистов, проводился с 6 по 10 марта, при этом не все респонденты отвечали на все вопросы. О решении президента США Дональда Трампа запретить поездки из Европы в Штаты на ближайший месяц стало известно после окончания опроса.

Респонденты в среднем прогнозируют сокращение американского ВВП во втором квартале на 0,1% в годовом выражении. В феврале они ожидали роста на 1,9%. Три четверти опрошенных заявили, что распространение COVID-19 окажет существенное негативное влияние на экономику в 2020 году, снизив темпы роста более чем на 0,5 процентного пункта.

"Быстро распространяющийся коронавирус и сопровождающие его факторы страха препятствуют путешествиям, сокращают спрос потребителей и компаний, разрушают цепочки поставок в США и в целом по миру", - отмечает главный экономист по США Oxford Economics Грегори Дако. Он полагает, что отрицательное влияние пандемии на ВВП, вероятно, превысит 0,5 п.п.

Выросла до 41% доля тех, кто ожидает, что коронавирус значительно повлияет на экономику страны уже в первом квартале. В феврале их насчитывалось всего 5%.

Экономисты теперь прогнозируют в среднем рост ВВП в январе-марте на 1,3% (по итогам прошлого опроса - 1,6%), в июле-сентябре - на 1,2% (2%). По итогам всего 2020 года ожидается повышение на 1,2% против ранее предполагавшихся 1,9%. ВВП США в прошлом году увеличился на 2,3%.

Исходя из нынешних прогнозов восстановления роста в третьем квартале, американская экономика сможет избежать рецессии, которая обычно определяется как последовательное снижение ВВП в течение двух и более кварталов, отмечается в статье. При этом наступления рецессии в 2021 году не исключают 49% опрошенных по сравнению с 26% месяц назад.

"Будет резкое сокращение во втором квартале, - считает главный экономист Ameriprise Financial Рассел Прайс. - Мы должны восстановиться в третьем квартале, но это будет зависеть от ситуации с вирусом на тот момент".

Подавляющее большинство экономистов (94,4%) прогнозируют, что следующим шагом ФРС станет снижение ставок. При этом 77,8% респондентов предполагают, что это произойдет на ближайшем заседании на следующей неделе, а 20,4% - в апреле. По итогам февральского опроса всего 55% ожидали от Федерезерва снижения стоимости кредитования.

ФРС 3 марта экстренно снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Последний раз такой шаг между запланированными заседаниями предпринимался во времена финансового кризиса 2008 года.

В среднем экономисты считают, что ставка в середине текущего года будет составлять 0,5% годовых. При этом 54% респондентов не исключают возможности, что она опустится до нуля до конца текущего года.