Экономисты предупредили об угрозе глобальной рецессии

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рецессия в экономике США и других странах мира выглядит все более вероятной, учитывая влияние пандемии коронавируса на торговлю и финансовые рынки, пишет газета The Wall Street Journal.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг. Это рекордное падение с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В результате все три основных индекса, включая Nasdaq Composite, перешли к "медвежьему" тренду, то есть упали более чем на 20% с последних пиковых уровней.

Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы (ФРС), которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн в четверг и пятницу, а также расширила программу выкупа гособлигаций.

В лидерах падения оказались акции авиа- и круизных компаний, включая United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Spirit Airlines и Royal Caribbean Cruises, подешевевшие на 21-33%.

Фондовые рынки стран Западной Европы в четверг пережили один из худших дней за последние десятилетия. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул на 11,5% по итогам дня.

Инвесторов разочаровали объявленные Европейским центральным банком (ЕЦБ) меры для противостояния последствиям вспышки коронавируса для экономики. Центробанк сообщил, что временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, а также запустит дополнительные программы долгосрочных операций рефинансирования (LTRO), но сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней.

Тем временем в США в последние дни отменяется или откладывается все большее число коммерческих авиарейсов, промышленных конференций, музыкальных фестивалей, спортивных соревнований и других общественных мероприятий. Нефтедобытчики несут потери из-за обвала цен на нефть - целый ряд американских производителей сланцевой нефти на этой неделе объявили о планах сократить объемы бурения и урезать расходы. Все это повышает риск того, что самый продолжительный в истории период непрерывного экономического роста закончится в ближайшие месяцы, говорится в статье WSJ.

"Мы движемся к глобальной рецессии. Необходимые меры, которые принимаются для сдерживания распространения вируса, неизбежно приведут к этому", - написал вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио в твиттере в четверг.

В США "шансы рецессии все выше", считает экономист JPMorgan Chase Майкл Фероли.

По мнению экспертов, хотя отмена или перенос общественных мероприятий в США, возможно, позволит замедлить распространение вируса, это непременно скажется на потребительских расходах, тогда как сокращение объемов бурения поставит в сложное финансовое положение нефтесервисные компании, в которых работают тысячи сотрудников.

"Это окажет чрезвычайно разрушительное влияние на экономику", - говорит Джошуа Шапиро из консалтинговой компании MFR Inc.

Согласно прогнозу Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), темпы роста мировой экономики в 2020 году вряд ли будут намного выше 1%, поскольку распространение коронавируса разрушает глобальные цепочки поставок и негативно сказывается на сфере услуг. Такой рост станет минимальным со времен глобального финансового кризиса в 2009 году и будет означать, что многие страны, вероятно, столкнутся с рецессией.

Эксперты IIF полагают, что в США и Китае будет отмечено самое значительное замедление темпов экономического роста. Они понизили прогноз увеличения американского ВВП на текущий год до 1,3% с ожидавшихся ранее 2%, ВВП Китая - до 4% с 5,9%.

С учетом того, что поставки промышленных товаров по всему миру сокращаются, "эпицентром потенциального спада является сфера услуг, и его тяжесть будет зависеть от масштаба распространения коронавируса и мер по его сдерживанию", отмечают в IIF.

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил в четверг, что начал обрабатывать запросы стран на предоставление финансовой помощи.

На прошлой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о выделении $50 млрд для поддержки развивающихся государств и стран с низким уровнем дохода в борьбе с COVID-19. Она также отметила, что темпы роста мировой экономики в текущем году замедлятся по сравнению с ожидаемыми 2,9% в 2019 году.