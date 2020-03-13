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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:33

В Минэнерго спрогнозировали рост цен на нефть до $40-45 за баррель во втором полугодии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть могут вырасти до $40-45 за баррель во второй половине года, считает министр энергетики Александр Новак. Он сослался на экспертные оценки своего ведомства.

"Это экспертные оценки Минэнерго, что цена отрастет до $40-45 за баррель. Сейчас сложно сказать, как будет ситуация развиваться, но мы так предполагаем, исходя из тех знаний, которые у нас есть", - сказал он журналистам.

Обвал котировок нефти начался 9 марта после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи странами-производителями и на данных о намерении Саудовской Аравии снизить цены и нарастить добычу. С тех пор рынок лихорадит.

13 марта котировки растут. К 13:53 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,71 (5,15%), до $34,93 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на $1,61 (5,11%) - до $34,11 за баррель. За неделю котировки упали более чем на 20%. Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, отмечал Bloomberg.

Падение цен нефти до $25 и ниже может вызвать в России рецессию, говорится в обзоре сырьевых экономистов инвестбанка Citi по России Ивана Чакарова и Артема Заигрина. По их оценке, с 2013 года чувствительность российской экономики к динамике цен на нефть снизилась, однако по-прежнему присутствует, а каждое снижение стоимости барреля нефти на $10 стоит ВВП РФ 0,5 процентного пункта роста. Таким образом, снижение прогноза цены барреля нефти на $20 ухудшает текущий прогноз Чакарова и Заигрина относительно темпов роста ВВП России на уровне 2% в 2020 году до 1% (официально прогноз роста ВВП в 2020 году на уровне 2% пока не изменился - прим. ИФ). "Сокращение стоимости барреля нефти еще на $20, скорее всего, приведет к стагнации, а еще ниже - к рецессии", - говорится в обзоре.

Александр Новак Минэнерго ОПЕК Brent WTI

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