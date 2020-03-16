Агрохолдинг "Системы" "Степь" стал претендентом в топ-5 крупнейших владельцев сельхозземель

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь", входящий в АФК "Система" в марте увеличил площади сельскохозяйственных земель в обороте примерно на четверть - до 527 000 га. Как пишут "Ведомости", увеличенный банк земель может позволить АФК попасть в пятерку крупнейших латифундистов России.

"Степь" приобрела сельхозпредприятие "Родная земля" (ранее принадлежало компании "Краснодарзернопродукт-экспо") и арендовала земли у компании "Зерно Дон", оба объекта находятся в Ростовской области, рассказал изданию гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко. Информация о сделке с "Родной землей" уже отражена в ЕГРЮЛе, а сделку с "Зерно Дон" подтвердил представитель основного кредитора – банка "Траст".

Условия сделок Недужко не раскрыл. У "Родной земли" 30 300 га земель. Стоимость гектара сельскохозяйственных земель на юге России варьируется от 80 000 до 140 000 руб., следовательно, эти земли могли стоить "Степи" 2,4–4,2 млрд рублей, подсчитал иректор "Совэкона" Андрей Сизов.

"Зерно Дон" проходит процедуру конкурсного производства, что следует из картотеки Арбитражного суда Ростовской области. Площадь земель, арендованных у предприятия "Степью", – 80 500 га. В дальнейшем активы компании будут выставлены на торги, принять участие смогут все интересанты, рассказал представитель "Траста". "Степь" планирует участвовать в торгах. По текущей рыночной стоимости земли "Зерно Дон" могут обойтись еще в 6,4–11,2 млрд рублей, посчитал Сизов.

Одновременный переход в одни руки 111 000 га можно считать крупнейшим за последний год, сказал "Ведомостям" управляющий директор BEFL Владислав Новоселов.

По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит "Системе" попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России, Новоселов согласен с этой оценкой. На четвертом месте в рейтинге BEFL за май 2019 года был Агрокомплекс им Н. И. Ткачева с его 649 000 га, на пятом месте "Эконива", у которой 580 000 га.

Cделки соответствуют стратегии "Степи" по наращиванию земельного банка в экспортно-ориентированных регионах, объяснил Недужко. Он отметил, что два новых хозяйства расположены недалеко от портов Азовского моря.

Новые предприятия "Степи" специализируются на растениеводстве, больше половины их земель занято пшеницей, остальное – масличными (подсолнечник и др.) и бобовыми (горох, нут и др.) культурами, рассказал Недужко. Производимую продукцию компания собирается продавать в России и экспортировать.

Агрохолдинг "Степь" – один из крупнейших российских агрохолдингов. Он занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, тепличным комбинатом, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей. За девять месяцев 2019 года его выручка составила 21,4 млрд рублей, чистая прибыль – 700 млн рублей.