Агрохолдинг Ткачева вошел в топ-3 крупнейших латифундистов России

Входящая в АФК "Система" "Степь" оказалась лидером по приросту земельного банка

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, который контролируют члены семьи экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, вышел на третье место в рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России, который составила консалтинговая компания BEFL. Рейтинг учитывает данные на май 2020 года.

Агрокомплекс за год приобрел еще 4000 га – до 653 000 га. Гендиректор Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева Евгений Хворостина подтвердил цифры BEFL. По его словам, компания готова и дальше рассматривать предложения о покупке земель.

Александр Ткачев руководил Минсельхозом с апреля 2015 года по середину мая 2018 года.

В 2019 году третью строчку в рейтинге занимала "Русагро" Вадима Мошковича, но ее земельный банк за год сократился на 7000 га до 643 000 га. Активы холдинга "Солнечные продукты", права требования к которому группа купила в ноябре 2019 года, в земельном банке ГК не учитываются: в аренде группы находятся только масложировые мощности, которые она планирует получить в собственность в текущем году. "Земля "Солнечных продуктов" постепенно продается в формате торгов", - поясняется в документе.

На первом месте остался "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников с земельным банком, который за год увеличился на 47 000 га, до 1 047 000 га.

На втором - группы "Продимекс" и "Агрокультура" Игоря Худокормова, которым принадлежит в общей сложности 865 000 га.

На пятом месте - "ЭкоНива" с 599 000 га.

Пятерка лидеров за год заметно нарастила общий земельный банк - с 3,66 млн га до 3,81 млн га, отметили составители рейтинга.

На шестом месте агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система", 542 000 га). "Степь" оказалась лидером по приросту земельного банка вместе с РЗ "Агро". С мая 2019 года компания увеличила земельный банк на 141 000 га. За нею по приросту следуют "ЭкоНива" (на 95 000 га), "КДВ Агрохолдинг" (на 65 000 га).

Всего в рейтинге представлена 61 компания с общим земельным банком в 14,2 млн га. Это на 779 000 га больше, чем год назад.

BEFL составляет подобные рейтинги с 2013 года. Первый включал 30 компаний с земельным банком в 7,2 млн га. За последние семь лет количество компаний с земельным банком свыше 100 000 га увеличилось в два раза.