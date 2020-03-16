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Мишустин поручил Хуснуллину рассмотреть предложения о правовом статусе апартаментов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину рассмотреть предложения Совета Федерации по установлению правового режима апартаментов, рассказал источник "Интерфакса", видевший текст поручения.

Документ был подписан после встречи премьера с сенаторами 28 февраля. От Хуснуллина он ждет доклад до 30 апреля.

Ранее Хуснуллин говорил, что поправки о правовом статусе апартаментов, будут приняты в 2020 году и что такая необходимость давно назрела. По его словам, правительство анализирует предложения регионов и бизнеса по этому вопроса.

Законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений в июне 2018 года внес в Госдуму первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. В пояснительной записке он указал, что апартаментов строят много, а их неузаконенный правовой статус порождает значительное количество проблем как для граждан (в первую очередь - невозможность регистрации по месту жительства в таких нежилых помещениях), так и для городов (необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры).

Законопроект получил ряд замечаний Верховного суда и не прошел обсуждение на комитетах, так как был отозван в октябре 2018 года после того, как Сидякин ушел из Госдумы и возглавил администрацию Башкирии. В прошлом году данный вопрос депутаты подняли в ходе "правительственного часа" с бывшим вице-премьером Виталием Мутко. Он заверил, что в правительстве об этом думают и что статус апартаментов будет узаконен.

Марат Хуснуллин Михаил Мишустин правительство Александр Сидякин Госдума Совет Федерации

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