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Хованская назвала коррупцию помехой решению проблемы апартаментов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правовой статус апартаментов в России мешает изменить коррупция, заявила на онлайн-конференции председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

По ее словам, согласовывать проект строительства нежилого фонда гораздо быстрее, чем строительство жилья, поскольку требования к жилью строже в части безопасности.

"Ловят людей на крючок дешевизны, из-за того, что застройщик обходит все согласования. Но вы заплатили меньше, а бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Такая аналогия напрашивается", - отметила Хованская.

Она напомнила, что нежилой объект должен оставаться нежилым, постоянно жить в нем нельзя, там можно только временно пребывать.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в правительстве подготовили закон о правовом статусе апартаментов и его должны принять до конца осенней сессии.

Первый законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений был внесен в Госдуму в июне 2018 года. Верховный суд сделал несколько замечаний к этой инициативе, и ее не поддержали думские комитета.

В 2019 году Минстрой разработал еще один законопроект - о правовом регулировании строительства апартаментов и о порядке перевода нежилых помещений в апартаменты.

Галина Хованская Минстрой Марат Хуснуллин Госдума

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