Индекс МосБиржи протестировал в падении минимум с июня 2018 года

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник протестировал в падении рубеж 2200 пунктов (минимум с июня 2018 года) на фоне общемирового бегства из рисковых активов из-за усиления тревог по поводу замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса по всему миру.

К 15:48 индекс МосБиржи упал до 2199,22 пункта (-5,1%), индекс РТС к этому часу откатился до 927,45 пункта (-6,5%), основные "фишки" несут ценовые потери от 1% до 11% (лидирует упавший на 11% "Аэрофлот").

Доллар вырос до 74,98 рубля (+2,38 рубля), майская нефть Brent упала до $30,18 за баррель (-10,8%), ее стоимость в рублях упала до 2407 рублей за баррель.