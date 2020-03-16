Индекс РТС обновил минимум с августа 2016 года

Рынок акций РФ продолжает падать вместе с миром на опасениях замедления глобальной экономики

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник продолжает снижаться вслед за мировыми площадками после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; индекс РТС обновил минимум с августа 2016 года, упав в район 940 пунктов, а падение индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля.

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2243,13 пункта (-3,2%), индекс РТС - 942,93 пункта (-4,9%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 7,6%. Доллар вырос до 74,92 рубля (+2,33 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Аэрофлота" (-7%, до 68,82 рубля - минимум с марта 2016 года), "Норникеля" (-6,5%), "Газпром нефти" (-6%), "Татнефти" (-5,2% и -7,6% "префы"), "Россетей" (-5,1%), "Башнефти" (-4,7% и -7,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-4,5%), ВТБ (-4,3%), "Мечела" (-4,1% и -7,1% "префы"), "РусГидро" (-3,9%), "Яндекса" (-3,9%), "Распадской" (-3,8%), "Сургутнефтегаза" (-3,7%), АФК "Система" (-3,6%).

"Аэрофлот" сообщил, что на фоне пандемии коронавируса отменяет регулярные рейсы по ряду европейских направлений.

Выросли бумаги "Ростелекома" (+1,9%), "Интер РАО" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-11,9%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-11%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-10,8%), "Детского мира" (-9,7%), ПАО "ОР" (-9,3%), "ТГК-1" (-8,8%).

Подорожали бумаги "Мостотреста" (+53,5%, до 182,85 рубля), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+16,4%), "Аптечной сети 36,6" (+8,7%), "Транснефти" (+1,7%), ГДР Ros Agro (+1,3%), акции ПАО "Фармсинтез" (+1,3%), ГДР "Ленты" (+0,8%).

Акции "Мостотреста" поднимались до 201,5 рубля (+69,2%) - максимума с 2012 года после известий, что компания намерена выкупить бумаги у акционеров с существенной премией к рынку в результате реорганизации.

Как стало известно ранее в марте, акционеры "Мостотреста", подконтрольного Аркадию Ротенбергу, на внеочередном собрании 18 мая рассмотрят вопрос о выделении из компании АО "Дороги и мосты". Реорганизация проходит в рамках создания СП с участием ВЭБа - ГК "Нацпроектстрой". Не согласным с реорганизацией миноритариям будет предложен выкуп акций по 220,44 рубля за штуку, сообщила компания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "Мостотреста" - 24 марта.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по Москве составил 59,052 млрд рублей (из них 16,642 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Введение режима ЧС в Штатах

В США в пятницу, 13 марта, индексы подскочили более чем на 9% после объявления президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, однако неделя завершилась снижением индикаторов (на 8,2-10,4%).

Введение режима ЧС позволит правительству направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из средств Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В частности, будут выделены средства на улучшение диагностики COVID-19 и поддержку медицинских учреждений.

Однако в понедельник в Азии индексы вновь снизились (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, гонконгский Hang Seng потерял 4%, китайский Shanghai Composite упал на 3,4%), резко "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 6,2-8,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 4,8%), несмотря на стимулирующие меры ФРС и Банка Японии.

Экстренное снижение ставки американским ЦБ

Федрезерв в ночь на понедельник экстренно снизил базовую процентную ставку до нуля и объявил о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику. Американский ЦБ опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%.

Кроме того, ФРС объявила о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. Американский ЦБ призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Банк Японии вслед за Федрезервом объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики. Банк Японии увеличил вдвое - до 12 трлн иен ($112 млрд) - программу выкупа биржевых индексных фондов (EFT), а также объявил о намерении скорректировать программу выкупа корпоративных бондов.

Следом южнокорейский центробанк понизил с 17 марта ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня 0,75% в ходе первого со времен финансового кризиса 2008 года экстренного заседания, состоявшегося в понедельник.

Однако действия регуляторов рынки расценили как панические и неспособные противостоять ослаблению мировой экономики.

Резкое падение активности в Китае

Экономическая активность в Китае резко сократилась в первые два месяца 2020 года на фоне агрессивных мер властей страны по сдерживанию распространения коронавируса.

Объем промпроизводства в КНР в январе-феврале рухнул на рекордные 13,5% в годовом выражении при прогнозах снижения на 3%; объем розничных продаж в январе-феврале (обычно самый активный период года в плане потребительских расходов) также рухнул рекордными темпами - на 20,5% при прогнозах снижения на 5%.

Китай традиционно объединяет данные за первые два месяца года, чтобы ограничить колебания статистики, связанные с тем, что праздники по случаю Нового года по Лунному календарю отмечаются в разное время.

Нефтяные цены также продолжили падение

Нефть в понедельник также продолжает снижаться, цена Brent находится уже на $2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве составила $31,24 за баррель (-7,7% и +1,9% в пятницу), майская цена WTI - $30,43 за баррель (-5,2% и +0,7% в пятницу).

Президент Трамп объявил 13 марта о решении, с учетом низких цен, о закупке больших объемов нефти для пополнения стратегического запаса. По его словам, такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков". "Мы заполним (нефтехранилища - ИФ) по максимуму", - пообещал президент США.

Мнения аналитиков

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ вновь снижается на фоне негативных настроений в мире, сохранения высокой неопределенности и волатильности. Рынки не удовлетворены понижением процентных ставок и количественными мерами ФРС и ожидают больших бюджетных стимулов со стороны глобальных монетарных властей для поддержки экономики. Цены на нефть Brent продолжают лететь вниз и уже нацелились на $31 за баррель.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, все принятые ФРС меры хороши, но коронавирус продолжает развиваться, и уже не осталось сомнений, что мировая рецессия началась. Кроме того, ФРС фактически выбрала свой лимит по снижению ставок, и вряд ли регулятор пойдет на то, чтобы увести их в отрицательную область, считает эксперт.

Все уровни поддержек и сопротивлений в ближайшее время не будут значимыми, и руководствоваться только лишь теханализом при принятии решений не следует. Негативным фактором для рынка акций РФ является высокий темп роста числа заболевших в стране. Правильные и упреждающие меры по борьбе с заболеванием, принятые российским правительством, скорее всего, не позволят развиваться коронавирусу по итальянскому сценарию, но реакция рынков на приход эпидемии в Россию может последовать в ближайшие дни. Совсем печально выглядит нефть Brent, которой не помогло даже заявление Трампа, что Штаты будут до максимума наращивать свои нефтяные запасы. Поэтому ни о какой покупке нефтянки даже на отскок речи не идет.

Что касается рубля, то многое будет зависеть от решения Банка России по ставке. Скорее всего, в нынешних условиях регулятор пойдет на небольшое увеличение показателя, чтобы не увеличивать расходование валютных запасов на поддержание курса рубля. Рублевой ликвидности сейчас в стране много, поэтому самый маловероятный сценарий - это снижение ставки. В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается рост доллара в район отметки 80 руб./$1, отмечает Антонов.

Аналитики Нордеа банка также отмечают, что экстренное снижение ключевой ставки ФРС не оказало положительного влияния на настроения инвесторов, повышенный уровень страха на финансовых рынках оказывает давление на рубль, нефть и фондовые активы.

Темпы роста числа заболевших резко ускорились в последние несколько дней, а количество заболевших за пределами КНР впервые превысило число случаев заболевания в Китае. Все больше стран ограничивают передвижения людей и вводят прочие карантинные мероприятия, а в США введено чрезвычайное положение. Такие меры ограничат мировую экономическую активность в ближайшее время. ФРС снизила ставку и объявила о запуске масштабной программы покупки финансовых активов на $700 млрд.

Такие масштабные меры призваны улучшить ситуацию с ликвидностью в Штатах и оказать поддержку экономике США, однако в условиях повышенной неопределенности по коронавирусу эти меры могут не оказать ожидаемого эффекта. Как следствие, в центре внимания участников рынка остаются повышенные риски рецессии в американской экономике, что формирует негативный фон для всех рисковых активов, полагают эксперты.

Отсутствие кооперации стран ОПЕК+ в целях поддержания баланса спроса и предложения на рынке оказывает давление на нефтяные цены и со стороны предложения. В условиях распродаж на рынке рисковых активов нефтяные котировки Brent в ближайшие дни останутся уязвимыми и могут протестировать отметку $30 за баррель, полагают в Нордеа.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, решение ФРС по стимулированию экономики больше напугало рынки, чем их обнадежило. Это означает то, что на Уолл-стрит дела могут быть весьма плохи и есть реальные проблемы с ликвидностью. Фьючерс на индекс S&P 500 упал на 5%, где его дальнейшее падение ограничилось лимитом Чикагской биржи.

Драгоценные металлы отреагировали на решение ФРС ростом, что вполне логично, так как доллар вновь становится валютой с неограниченным потенциалом печатного станка. Нефть, напротив, сосредоточена на новостях о различных карантинных мерах, включая резкое сокращение авиаперевозок.

Решение ФРС в обычной ситуации стимулирования экономики стало бы мощным аргументом для роста рискованных активов. Однако в этот раз коронавирусный кризис нельзя вылечить только деньгами. Слишком долго финансовые активы росли на дальних надеждах. Нефть дешевеет, как и промышленные металлы, фондовые индикаторы снижаются, отмечает Кочетков.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, ситуация на рынке нефти пока остается "медвежьей". Для Brent актуальной остается зона поддержки $27,7-32 за баррель, сопротивлением - район $45,5 за баррель. На нефтяном рынке тяжелая ситуация усугубляется начавшимся противостоянием Саудовской Аравии и России, которое повлекло угрозу наводнения рынка дешевой нефтью, так как Саудовская Аравия, после коллапса переговоров ОПЕК+ в конце прошлой недели, обещает нарастить объемы нефтедобычи до рекордно высоких уровней.

Временный запрет на въезд в США из Европы (за исключением Великобритании) ударит по американским авиаперевозчикам "чрезвычайно сильно", сообщила ассоциация воздушного транспорта. Также эта неожиданная мера, скорее всего, повлечет дальнейшее падение спроса на авиационное и иное топливо, хотя пока сложно оценить, насколько это падение окажется сильным. Объединенные Арабские Эмираты, вслед за Саудовской Аравией, тоже объявили о планах нарастить нефтедобычу. Национальная нефтяная компания ОАЭ сообщила, что планирует нарастить объемы продаж нефти до свыше 4 млн б/с.

Положительный момент заключается в том, что цены на нефть уже "спикировали" на техническую поддержку, а Трамп распорядился купить большой объем нефти в резервы. Следовательно, можно ожидать отскока котировок нефти от зоны поддержки.

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, теперь нужно дождаться хороших новостей из США и Италии. Вирусологи считают, что эпидемия в этих странах пойдет на спад через несколько недель. Тогда, наконец, можно будет оценить экономический ущерб и перспективы мировой рецессии.

Мировые рынки посчитали последние действия ФРС США паническими, что вылилось в новые распродажи активов. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил Fox News Sunday, что стоимость пакета помощи мерам по борьбе с коронавирусом, вероятно, будет "значительной, но не чрезмерной", отмечает Верников.