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Цена Brent рухнула на 11%, опустившись ниже $30 впервые с 2016 года

Цена Brent рухнула на 11%, опустившись ниже $30 впервые с 2016 года
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Падение нефтяных цен усиливается в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:27 по Москве упали на 11,4% - до $29,98 за баррель. Цены опустились ниже отметки в $30 за баррель впервые с 2016 года.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 9,1% - до $28,83 за баррель.

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, написало ранее агентство Bloomberg. В то же время, крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК+.

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

Brent WTI

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