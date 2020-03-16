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Цена нефти Brent сократила падение до $30,89 за баррель

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок замедлили падение в ходе торгов в понедельник, но продолжают заметно снижаться на заявлениях государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 по московскому времени упали на 8,74% - до $30,89 за баррель. В ходе торгов цена опускалась ниже отметки в $30 за баррель впервые с 2016 года.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 5,14% - до $30,1 за баррель.

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Глава Saudi Aramco заявил в ходе телефонной конференции, что компании комфортно с ценой на нефть в $30 за баррель и ниже. Он отметил, что компания в апреле намерена поставлять 12,3 млн баррелей нефти в сутки против 9,7 млн б/с в марте, объемы на более поздний срок будут уточняться.

"Наша максимальная мощность - 12 млн баррелей нефти в сутки. Мы сообщали о планах поставить в апреле 12,3 млн баррелей нефти в сутки. Еще 300 тыс. баррелей в сутки будут поставляться из наших резервов", - сказал Нассер.

Между тем мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет Bloomberg.

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

нефть

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