Рубль вечером продолжил дешеветь к доллару вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Доллар растет, евро продолжает дешеветь на Московской бирже во вторник вечером, рубль немного повышается к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за динамикой валют на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 75,16 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 50,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,42 руб./EUR1, подешевев на 99,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,11 копейки - до 78,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику в основных парах на вечерних торгах, так как участники торгов реагируют на возобновление роста доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на глобальном рынке.

Положительное влияние на доллар во вторник оказала информация о том, что министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд. Мнучин обсудил основные принципы этого пакета с республиканцами в Сенате в понедельник, и как ожидается, представит им более детальное предложение во вторник, сообщило Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, меры, которые готовит администрация Трампа, будут включать финансовую поддержку авиакомпаний на сумму порядка $50 млрд, а также другие стимулы, в том числе снижение налога на заработную плату.

"Коронавирусные" страхи инвесторов

Инвесторы продолжают демонстрировать обеспокоенность тем, как распространение коронавируса может повлиять на глобальную экономику. Эти страхи не смогли рассеять даже экстренные меры, предпринятые Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Японии.

Федрезерв в выходные снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, а также объявил о планах дополнительной покупки активов и других мерах по предоставлению ликвидности банкам. ФРС заявила также, что готова использовать "весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса".

Банк Японии объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики.

Страны усиливают меры по сдерживанию COVID-19

В понедельник, 16 марта, ряд стран усилил меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Белый дом в понедельник рекомендовал американцам не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей, отложить все поездки и работать по возможности из дома. Местным властям рекомендовано закрыть школы и все места скопления людей в районах, где отмечено распространение вируса. Эти рекомендации будут действовать ближайшие 15 дней.

Число случаев заражения коронавирусом в США приближается к 4,5 тыс., на данный момент известно о 86 летальных исходах, передал телеканал CNN.

Канада закрывает границы для тех, кто не является жителями страны, с целью сдерживания распространения коронавируса, заявил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в ходе торгов вторника ситуация на внутреннем валютном рынке была более спокойной, чем в предыдущие дни. "Рубль утром даже укреплялся к доллару и евро, чему способствовало возвращение цен на нефть выше отметки $30 за баррель. Далее, во второй половине дня, рубль растерял преимущество и вернулся к снижению к доллару. Пара "доллар-рубль" уперлась в отметку 75 руб./$1, причем в последние дни видно, что на этой отметке доллар встречает определенное сопротивление", - отметил он.

"В целом ослаблению рубля продолжали способствовать все те же факторы - негативный внешний фон, снижение валют emerging markets и большинства мировых рынков акций, опасения за состояние мировой экономики. Давление на рубль могли также вызвать комментарии, что ЦБ рассматривает различные стресс-тесты, в том числе и при уровне 100 руб./$1. Возможно, если на внешних рынках в ближайшее время не произойдет нового негатива, то в районе 75 руб./$1, участники рынка, возможно, возьмут паузу до заседания ЦБ РФ в пятницу", - добавил Кравченко.

"Рубль начинал день уверенно, но затем сдал свои позиции против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2275 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 5,75%, недельная выросла до 6,23%, а месячная до 6,52%. Динамика ставок говорит о возможности ужесточения денежной политики ЦБ РФ. Единого мнения по поводу ставки ЦБ РФ пока нет. Есть факторы в пользу повышения для защиты рынка ОФЗ, но также ставка может остаться без изменений, поскольку текущая динамика рубля в большей степени определяется не политикой регулятора, а внешними факторами", - сказал ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Впрочем, ЦБ РФ 16 марта продал валюту на 3,7 млрд рублей, что пока является достаточным для удержания курса вблизи 75,0 за доллар. Если бы не явные проблемы с ликвидностью в американской финансовой системе, то при текущей разнице ставок рубль мог бы пользоваться повышенным спросом", - подчеркивает эксперт.

Нефть немного подорожала к вечеру

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются во вторник вечером, ранее в середине дня Brent снижалась после роста на открытии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве увеличилась на 0,07% - до $30,07 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,69% - до $29,2 за баррель.

Трейдеры готовятся к существенному падению спроса на нефть в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19, пишет MarketWatch. В то же время ценовая война на нефтяном рынке, которую Саудовская Аравия объявила России в ответ на срыв сделки ОПЕК+, как ожидается, увеличит предложение.

США приняли решение о пополнении стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

Развивающиеся страны могут столкнуться с падением нефтегазовых доходов на 50-85% в 2020 году, до минимального уровня за последние двадцать лет, предупредили глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в совместном заявлении по итогам телефонного разговора.

"Это будет иметь значительные социальные и экономические последствия, особенно для государственного сектора в таких жизненно важных секторах, как здравоохранение и образование", - отмечается в сообщении на сайте ОПЕК.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 марта на 23,66 копейки, до 73,8896 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,15 копейки, до 82,3056 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился во вторник на 6,02 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,5491 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 20,74 копейки и составил 74,7318 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 222,896 млн, из которых $942,968 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 279,928 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 77,99 копейки, до 82,5604 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве снизился на 75,83 копейки и составил 82,5423 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 220,53 млн, из которых EUR336,401 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR884,129 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Традиционный депозитный аукцион ЦБ

Банк России 17 марта провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,1 трлн рублей (при лимите 2,53 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 марта, банки разместили в ЦБ РФ 1,1 трлн рублей (при лимите 2,53 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 17 марта разместил 31-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 22 млрд 370,5 млн рублей по номиналу (при лимите 375 млрд 277,5 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0002% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 5,75% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 6,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 6,52% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 8 б.п. - до 6,68% годовых каждая.