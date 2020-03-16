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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 1 п.п., до 0-0,25%, чтобы смягчить ущерб экономике от коронавируса, передает Bloomberg.

По данным агентства, ставка сохранится в этих пределах, пока ФРС "не будет уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности".

Меры, уточняет агентство, позволят увеличить облигационные запасы центробанка США на $700 млрд.

Также Система даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до нуля процентов.

ФРС США

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