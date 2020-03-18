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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:27

Налоговые отсрочки только по микропредприятиям оценили в 200 млрд руб.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Налоговые каникулы" предприятиям ряда отраслей, которые правительство РФ анонсировало в качестве меры по смягчению негативных последствий для бизнеса от коронавируса, приведут к значительным выпадающим доходам региональных бюджетов, федеральный бюджет должен быть готов им оперативно помогать, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

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"Сегодня, наверное, будет опубликован план первоочередных мер правительства РФ по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции. Одно из направлений действий - это предоставление трехмесячных налоговых отсрочек. Только по микроорганизациям примерно отсрочка будет стоить, по крайней мере, на этом горизонте, около 200 млрд рублей", - сказала Нестеренко на коллегии Федерального казначейства.

"А это субъекты (выпадающие доходы - ИФ) РФ. Нужно понимать, что на этот период нужно будет поддерживать ликвидность бюджетов хотя бы казначейскими, налоговыми кредитами", - сказала она, призвав уже сейчас оценивать объем выпадающих доходов.

Минфин РФ

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