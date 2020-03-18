Налоговые отсрочки только по микропредприятиям оценили в 200 млрд руб.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Налоговые каникулы" предприятиям ряда отраслей, которые правительство РФ анонсировало в качестве меры по смягчению негативных последствий для бизнеса от коронавируса, приведут к значительным выпадающим доходам региональных бюджетов, федеральный бюджет должен быть готов им оперативно помогать, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

"Сегодня, наверное, будет опубликован план первоочередных мер правительства РФ по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции. Одно из направлений действий - это предоставление трехмесячных налоговых отсрочек. Только по микроорганизациям примерно отсрочка будет стоить, по крайней мере, на этом горизонте, около 200 млрд рублей", - сказала Нестеренко на коллегии Федерального казначейства.

"А это субъекты (выпадающие доходы - ИФ) РФ. Нужно понимать, что на этот период нужно будет поддерживать ликвидность бюджетов хотя бы казначейскими, налоговыми кредитами", - сказала она, призвав уже сейчас оценивать объем выпадающих доходов.